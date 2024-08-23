Путешествуем по древней Колхиде: 6 самых таинственных мест Сочи

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Все туристы знают про визитные карточки Сочи: горнолыжный курорт «Роза Хутор», олимпийский стадион «Фишт», парки «Ривьера», «Олимпийский» и «Дендрарий».

Но в Большом Сочи (помимо самого города в него входит Хоста, Адлер, Лазаревское, Красная Поляна) есть и другие завораживающие красотой места настоящие «живые музеи» с многовековой историей, куда обязательно стоит приехать на машине.

Тисо-самшитовая роща

Краснодарский край, городской округ Сочи, Хостинский район, национальный парк Тисо-самшитовая роща (43.527560,39.874158)

Хотите увидеть лес, каким он был 15-20 миллионов лет назад? Приезжайте к восточному склону горы Ахун. Здесь на площади более 300 гектаров сохранилась реликтовая роща с древними деревьями. Одни названия чего стоят: иглица, лавровишня, падуб, рододендрон понтийский.

Близко к туристическим тропам Тисо-самшитовой рощи дикие животные не подходят. Но на входе посетителей встречает вот такой снежный барс.
Близко к туристическим тропам Тисо-самшитовой рощи дикие животные не подходят. Но на входе посетителей встречает вот такой снежный барс.

А еще – сказочный тысячелетний тис, поросший мхом, опутанный лианами и оттого выглядящий еще более древним. И вечнозеленый колхидский самшит – «железное дерево», чья древесина не гниет и настолько тяжелая, что тонет в воде. Воздух, наполненный запахом самшита, считается целебным.

Неподалеку находится каменный лабиринт, который появился около 20 миллионов лет назад после мощного землетрясения. Его стены – разорванные стихией горные пласты – напоминают слоеный пирог.

Тропа в каменном лабиринте, который образовался из-за разрыва известняковых пластов во время землетрясения.
Тропа в каменном лабиринте, который образовался из-за разрыва известняковых пластов во время землетрясения.

Для посетителей разработаны три маршрута. Малое кольцо длиной 1,6 км – по нему можно пойти с детьми и в обычной обуви. Большое кольцо – протяженность 5 км, для взрослых, на этот маршрут лучше надеть трекинговую обувь. И 900-метровая тропа «В глубь веков» вдоль реки Хоста до каньона Чертовы Ворота.

У входа в заповедник есть бесплатная стоянка.

Время посещения: с 9:00 до 18:00 (зимой до 17:00)

Стоимость: взрослый билет 300 рублей, детский – 150 рублей (до 7 лет – бесплатно).

Орлиные скалы

Краснодарский край, городской округ Сочи, Хостинский район, Орлиные скалы (43.558452, 39.822550)

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По легенде, именно здесь был прикован Прометей в наказание за то, что похитил у богов огонь и подарил его людям, нарушив запрет Зевса. Каждый день к Прометею прилетал орел и выклевывал печень. Отсюда и название скал – Орлиные.

Путь до вершины скал (379 метров над уровнем моря в самой высокой точке) проходит через красивейший лес с реликтовыми пицундскими соснами, дубами, грабами и буками.

Подъем по экологической тропе займет около часа. Путь несложный, при желании можно отдохнуть – вдоль маршрута установлены удобные скамейки.

На вершинах скал цветут лилии и цикламены. Рвать растения нельзя – многие из них занесены в Красную книгу.
На вершинах скал цветут лилии и цикламены. Рвать растения нельзя – многие из них занесены в Красную книгу.

Наверху находится отличная смотровая площадка. С нее открываются «открыточные» виды на море, реку Агур, каньон, горы Ачишхо (2391 м), Чугуш (3238 м), Сахарная голова (1550 м), Псеашхо (3257 м) и хребет Аибга. Над самым обрывом установлена «золотая» статуя Прометея, у которой тоже можно сфотографироваться.

Трехметровую скульптуру Прометея, установленную на вершине Орлинных скал, изваял омский скульптор Александр Капралов.
Трехметровую скульптуру Прометея, установленную на вершине Орлинных скал, изваял омский скульптор Александр Капралов.

Неподалеку – кафе, где можно перекусить и попить чаю или устроить пикник.

Время посещения: с 9:00 до 20:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет – 200 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. У КПП есть парковка.

Воронцовские пещеры

Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерский район (43.613078, 39.936381)

Система Воронцовских пещер – одна из самых длинных в России. Настоящий подземный дворец, с подсветкой, лестницами, коридорами, подземной рекой, каменными залами, причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Нижнему ярусу карстовой пещеры около 2 млн лет, верхнему – примерно миллион. Во времена позднего палеолита здесь была стоянка первобытных людей, в Средневековье в пещерах прятались от грабителей торговые караваны, идущие по Генуэзскому пути. В XIX веке в пещерах держали вино, а во времена Великой Отечественной войны хранили самые ценные экспонаты сочинского музея.

Воронцовские пещеры имеют 14 входов, расположенных вдоль рек Восточная Хоста, Кудепста и Псахо на высоте 419—720 метров над уровнем моря.
Воронцовские пещеры имеют 14 входов, расположенных вдоль рек Восточная Хоста, Кудепста и Псахо на высоте 419—720 метров над уровнем моря.

12-километровый лабиринт соединяет Воронцовскую, Долгую, Лабиринтовую пещеры и Кабаний провал. Перепад высот между пещерами составляет 240 метров.

Самые знаменитые гроты – Музыкальный зал (здесь сталактиты образовывают нечто похожее на музыкальный орган) и грот Прометея. Завораживает посетителей фигура богини Деметры, которая ждет возвращения своей дочери Персефоны из подземного царства.

В Воронцовских пещерах встречаются сталактиты и сталагмиты длиной более пяти метров.
В Воронцовских пещерах встречаются сталактиты и сталагмиты длиной более пяти метров.

Важно. Внутри может быть скользко, обуваться надо в спортивную обувь. Не забудьте ветровку – температура в пещере не поднимается выше 15оС.

Время посещения: с 10:00 до 18:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет 450 рублей, детский – 150 рублей, до 7 лет бесплатно. У входа есть парковка, от нее до пещер ведет живописный маршрут. Перекусить можно в кафе у входа на территорию – туристы хвалят местный шашлык и блюда из тандыра.

33 водопада

Краснодарский край, городской округ Сочи, Лазаревский район (43.839630, 39.558472)

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Это каскад из разных по высоте водопадов, которые берут начало в ручье Джегош, что стекает по горным порогам. По легенде, здесь, в ущелье, жил великан, ненавидевший людей и всячески им досаждавший. Однажды молодой парень по имени Гуч сначала натравил на злодея пчел, а потом поразил мечом. Когда великан упал, гора раскололась на две части, а из расщелины ударил поток чистой воды.

Сейчас водопады – часть Сочинского национального парка. До некоторых идти небезопасно, а вот 17 открытых для посещения водопадов оборудованы смотровыми площадками, лестницами с поручнями и ограждениями.

Самый большой 12-метровый водопад – нижний. Если встать под него и загадать желание – оно, по поверью, обязательно сбудется. В чистейшей горной воде можно искупаться, для туристов оборудованы раздевалки.

Из 33 водопадов доступна для посещения лишь половина. Добраться до многих можно только при использовании специального оборудования.
Из 33 водопадов доступна для посещения лишь половина. Добраться до многих можно только при использовании специального оборудования.

У подножия водопадов есть и природные «ванны» с водой разного цвета – от прозрачной до лазоревой и синей.

Отдельное удовольствие – пройти по дороге к водопадам, которая проходит через красивейший самшитовый лес с реликтовыми растениями.

Время посещения: с 09:00 до 21:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет – 200 рублей, дети до 10 лет проходят бесплатно.

Хмелевские озера

Краснодарский край, городской округ Сочи, курорт Красная Поляна, Хмелевские озера (43.717772, 40.200705)

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Устали от переполненного пляжа? Хотите насладиться уединением в окружении нетронутой природы? Отправляйтесь отдохнуть на хребет Ачишхо. Здесь, на высоте более 1860 м над уровнем моря, в окружении букового леса и альпийских лугов с цветущими краснокнижными растениями расположены несколько пресноводных озер.

Образовались они после мощных тектонических сдвигов несколько тысяч лет назад. Самое большое занимает около 1 км2 при глубине 2 м, оно так и называется – Большое. Овальное Восточное и треугольное Южное озера поменьше, самые маленькие – Западное и Зеркальное.

Здесь вам откроются величественные горные панорамы на горы Чугуш, Фишт, Ачишхо, Оштен и Пшеха-Су.

Высокогорные пресноводные озера образовались несколько тысяч лет назад после мощных тектонических сдвигов.
Высокогорные пресноводные озера образовались несколько тысяч лет назад после мощных тектонических сдвигов.

Подъезжать к берегу на автомобилях запрещено – озера находятся на территории заповедника. Машину можно оставить на стоянке и подняться вверх пешком. Подъем несложный, оборудованный перилами, лавочками и смотровыми площадками. Наверху даже организованы места для пикника.

Время посещения: с 9:00 до 18:00.

Стоимость: взрослые – 200 рублей, дети до 10 лет – бесплатно (плату взимают у КПП рядом с входом в Сочинский национальный парк).

Волконский дольмен

Краснодарский край, городской округ Сочи, Лазаревский район (43.873273, 39.395893)

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Загадочное сооружение на территории Сочинского национального парка было создано одновременно с египетскими пирамидами.

По некоторым данным, это один из немногих оставшихся на планете дольмен-монолит – то есть целиком выдолбленный в глыбе песчаниковой скалы, а не построенный из плит.

Мегалит достигает 6 метров в высоту и более 7 метров в ширину. Внутри вырублена камера примерно 1,5 на 2 м. На крыше – выемка около 60 см диаметром. Возможно, здесь разжигали ритуальный огонь или совершали жертвоприношения.

Здесь всегда много посетителей – считается, что дольмен построен в аномальной зоне и здесь можно «услышать» ответ на любой важный для человека вопрос. Неизвестно, так ли это, но то, что атмосфера прохладного первобытного леса, журчание горной речки наполняют спокойствием и силой, отмечают многие туристы.

До сих пор доподлинно неизвестно, был Волконский дольмен усыпальницей или постройкой, созданной для оповещения об опасности.
До сих пор доподлинно неизвестно, был Волконский дольмен усыпальницей или постройкой, созданной для оповещения об опасности.

Подъем к дольмену несложный, по благоустроенной деревянной тропе с лавочками. Неподалеку находится сероводородный источник и скалы Два брата, которые образуют красивейший грот. Эти места обычно включают в маршрут – посмотрите обязательно.

Время посещения: с 9:00 до 18:00.

Стоимость: взрослые – 200 рублей, дети до 10 лет – бесплатно.

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Кудинова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
23.08.2024
Фото:Wikimedia
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