Путешествуем по древней Колхиде: 6 самых таинственных мест Сочи

«За рулем» подготовил автогид для отдыхающих в главном городе-курорте России

Все туристы знают про визитные карточки Сочи: горнолыжный курорт «Роза Хутор», олимпийский стадион «Фишт», парки «Ривьера», «Олимпийский» и «Дендрарий».

Но в Большом Сочи (помимо самого города в него входит Хоста, Адлер, Лазаревское, Красная Поляна) есть и другие завораживающие красотой места – настоящие «живые музеи» с многовековой историей, куда обязательно стоит приехать на машине.

Тисо-самшитовая роща

Краснодарский край, городской округ Сочи, Хостинский район, национальный парк Тисо-самшитовая роща (43.527560,39.874158)

Хотите увидеть лес, каким он был 15-20 миллионов лет назад? Приезжайте к восточному склону горы Ахун. Здесь на площади более 300 гектаров сохранилась реликтовая роща с древними деревьями. Одни названия чего стоят: иглица, лавровишня, падуб, рододендрон понтийский.

Близко к туристическим тропам Тисо-самшитовой рощи дикие животные не подходят. Но на входе посетителей встречает вот такой снежный барс.

А еще – сказочный тысячелетний тис, поросший мхом, опутанный лианами и оттого выглядящий еще более древним. И вечнозеленый колхидский самшит – «железное дерево», чья древесина не гниет и настолько тяжелая, что тонет в воде. Воздух, наполненный запахом самшита, считается целебным.

Неподалеку находится каменный лабиринт, который появился около 20 миллионов лет назад после мощного землетрясения. Его стены – разорванные стихией горные пласты – напоминают слоеный пирог.

Тропа в каменном лабиринте, который образовался из-за разрыва известняковых пластов во время землетрясения.

Для посетителей разработаны три маршрута. Малое кольцо длиной 1,6 км – по нему можно пойти с детьми и в обычной обуви. Большое кольцо – протяженность 5 км, для взрослых, на этот маршрут лучше надеть трекинговую обувь. И 900-метровая тропа «В глубь веков» вдоль реки Хоста до каньона Чертовы Ворота.

У входа в заповедник есть бесплатная стоянка.

Время посещения: с 9:00 до 18:00 (зимой до 17:00)

Стоимость: взрослый билет – 300 рублей, детский – 150 рублей (до 7 лет – бесплатно).

Орлиные скалы

Краснодарский край, городской округ Сочи, Хостинский район, Орлиные скалы (43.558452, 39.822550)

По легенде, именно здесь был прикован Прометей в наказание за то, что похитил у богов огонь и подарил его людям, нарушив запрет Зевса. Каждый день к Прометею прилетал орел и выклевывал печень. Отсюда и название скал – Орлиные.

Путь до вершины скал (379 метров над уровнем моря в самой высокой точке) проходит через красивейший лес с реликтовыми пицундскими соснами, дубами, грабами и буками.

Подъем по экологической тропе займет около часа. Путь несложный, при желании можно отдохнуть – вдоль маршрута установлены удобные скамейки.

На вершинах скал цветут лилии и цикламены. Рвать растения нельзя – многие из них занесены в Красную книгу.

Наверху находится отличная смотровая площадка. С нее открываются «открыточные» виды на море, реку Агур, каньон, горы Ачишхо (2391 м), Чугуш (3238 м), Сахарная голова (1550 м), Псеашхо (3257 м) и хребет Аибга. Над самым обрывом установлена «золотая» статуя Прометея, у которой тоже можно сфотографироваться.

Трехметровую скульптуру Прометея, установленную на вершине Орлинных скал, изваял омский скульптор Александр Капралов.

Неподалеку – кафе, где можно перекусить и попить чаю или устроить пикник.

Время посещения: с 9:00 до 20:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет – 200 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. У КПП есть парковка.

Воронцовские пещеры

Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерский район (43.613078, 39.936381)

Система Воронцовских пещер – одна из самых длинных в России. Настоящий подземный дворец, с подсветкой, лестницами, коридорами, подземной рекой, каменными залами, причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Нижнему ярусу карстовой пещеры около 2 млн лет, верхнему – примерно миллион. Во времена позднего палеолита здесь была стоянка первобытных людей, в Средневековье в пещерах прятались от грабителей торговые караваны, идущие по Генуэзскому пути. В XIX веке в пещерах держали вино, а во времена Великой Отечественной войны хранили самые ценные экспонаты сочинского музея.

Воронцовские пещеры имеют 14 входов, расположенных вдоль рек Восточная Хоста, Кудепста и Псахо на высоте 419—720 метров над уровнем моря.

12-километровый лабиринт соединяет Воронцовскую, Долгую, Лабиринтовую пещеры и Кабаний провал. Перепад высот между пещерами составляет 240 метров.

Самые знаменитые гроты – Музыкальный зал (здесь сталактиты образовывают нечто похожее на музыкальный орган) и грот Прометея. Завораживает посетителей фигура богини Деметры, которая ждет возвращения своей дочери Персефоны из подземного царства.

В Воронцовских пещерах встречаются сталактиты и сталагмиты длиной более пяти метров.

Важно. Внутри может быть скользко, обуваться надо в спортивную обувь. Не забудьте ветровку – температура в пещере не поднимается выше 15оС.

Время посещения: с 10:00 до 18:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет – 450 рублей, детский – 150 рублей, до 7 лет – бесплатно. У входа есть парковка, от нее до пещер ведет живописный маршрут. Перекусить можно в кафе у входа на территорию – туристы хвалят местный шашлык и блюда из тандыра.

33 водопада

Краснодарский край, городской округ Сочи, Лазаревский район (43.839630, 39.558472)

Это каскад из разных по высоте водопадов, которые берут начало в ручье Джегош, что стекает по горным порогам. По легенде, здесь, в ущелье, жил великан, ненавидевший людей и всячески им досаждавший. Однажды молодой парень по имени Гуч сначала натравил на злодея пчел, а потом поразил мечом. Когда великан упал, гора раскололась на две части, а из расщелины ударил поток чистой воды.

Сейчас водопады – часть Сочинского национального парка. До некоторых идти небезопасно, а вот 17 открытых для посещения водопадов оборудованы смотровыми площадками, лестницами с поручнями и ограждениями.

Самый большой 12-метровый водопад – нижний. Если встать под него и загадать желание – оно, по поверью, обязательно сбудется. В чистейшей горной воде можно искупаться, для туристов оборудованы раздевалки.

Из 33 водопадов доступна для посещения лишь половина. Добраться до многих можно только при использовании специального оборудования.

У подножия водопадов есть и природные «ванны» с водой разного цвета – от прозрачной до лазоревой и синей.

Отдельное удовольствие – пройти по дороге к водопадам, которая проходит через красивейший самшитовый лес с реликтовыми растениями.

Время посещения: с 09:00 до 21:00 (билеты продают до 19:00)

Стоимость: взрослый билет – 200 рублей, дети до 10 лет проходят бесплатно.

Хмелевские озера

Краснодарский край, городской округ Сочи, курорт Красная Поляна, Хмелевские озера (43.717772, 40.200705)

Устали от переполненного пляжа? Хотите насладиться уединением в окружении нетронутой природы? Отправляйтесь отдохнуть на хребет Ачишхо. Здесь, на высоте более 1860 м над уровнем моря, в окружении букового леса и альпийских лугов с цветущими краснокнижными растениями расположены несколько пресноводных озер.

Образовались они после мощных тектонических сдвигов несколько тысяч лет назад. Самое большое занимает около 1 км2 при глубине 2 м, оно так и называется – Большое. Овальное Восточное и треугольное Южное озера поменьше, самые маленькие – Западное и Зеркальное.

Здесь вам откроются величественные горные панорамы на горы Чугуш, Фишт, Ачишхо, Оштен и Пшеха-Су.

Высокогорные пресноводные озера образовались несколько тысяч лет назад после мощных тектонических сдвигов.

Подъезжать к берегу на автомобилях запрещено – озера находятся на территории заповедника. Машину можно оставить на стоянке и подняться вверх пешком. Подъем несложный, оборудованный перилами, лавочками и смотровыми площадками. Наверху даже организованы места для пикника.

Время посещения: с 9:00 до 18:00.

Стоимость: взрослые – 200 рублей, дети до 10 лет – бесплатно (плату взимают у КПП рядом с входом в Сочинский национальный парк).

Волконский дольмен

Краснодарский край, городской округ Сочи, Лазаревский район (43.873273, 39.395893)

Загадочное сооружение на территории Сочинского национального парка было создано одновременно с египетскими пирамидами.

По некоторым данным, это один из немногих оставшихся на планете дольмен-монолит – то есть целиком выдолбленный в глыбе песчаниковой скалы, а не построенный из плит.

Мегалит достигает 6 метров в высоту и более 7 метров в ширину. Внутри вырублена камера примерно 1,5 на 2 м. На крыше – выемка около 60 см диаметром. Возможно, здесь разжигали ритуальный огонь или совершали жертвоприношения.

Здесь всегда много посетителей – считается, что дольмен построен в аномальной зоне и здесь можно «услышать» ответ на любой важный для человека вопрос. Неизвестно, так ли это, но то, что атмосфера прохладного первобытного леса, журчание горной речки наполняют спокойствием и силой, отмечают многие туристы.

До сих пор доподлинно неизвестно, был Волконский дольмен усыпальницей или постройкой, созданной для оповещения об опасности.

Подъем к дольмену несложный, по благоустроенной деревянной тропе с лавочками. Неподалеку находится сероводородный источник и скалы Два брата, которые образуют красивейший грот. Эти места обычно включают в маршрут – посмотрите обязательно.

Время посещения: с 9:00 до 18:00.

Стоимость: взрослые – 200 рублей, дети до 10 лет – бесплатно.

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