Больше скорость – меньше яма. Правда или миф?

Эксперт «За рулем» объяснил, как правильно проезжать ямы и «лежачих полицейских»

Примерно 25-30 лет назад дороги стали «портить» искусственно. Вначале в столице, а затем и в других городах начали использовать рукотворные неровности – «лежачих полицейских».

«Лежачие полицейские» порой имеют профиль выше, чем шины современных автомобилей.

ГОСТ на «лежачих полицейских»

Согласно ГОСТ 52605-2006, «лежачий полицейский» в высоту не должен превышать 7 см. Все, что местные умельцы сделали выше – во дворах, на небольших улицах в поселках из бетона или асфальтобетона – незаконно и подлежит удалению или переделке. Для этого нужно обратиться в ГИБДД или администрацию района.

Перечислю и другие важные условия. Должны быть установлены знаки и нанесена разметка, предупреждающие о наличии искусственной неровности. Дорога должна быть с твердым покрытием и обязательно с освещением.

В больших городах повсеместно используются современные «лежачие полицейские» из резинопластиковых материалов, изготовленные по ГОСТу. Но почему одни воздействуют на автомобиль сильнее, чем другие? Все дело в крутизне склона, который предстоит преодолеть колесам. Самый худший теоретический вариант – это вертикальная стенка высотой 7 см, а лучший – очень плавный подъем. Но в реальности встречаются особо неприятные «лежачие» шириной 300 мм. Естественно, что искусственные неровности шириной 500, 900 и 1100 мм проезжать легче.

«Вредность» искусственной неровности, прежде всего, зависит от ее ширины.

Вторым препятствием, теперь уже естественным, являются выбоины в асфальте. Сразу отметим юридический аспект. Если глубина выбоины больше 5 см и вы повредили колесо или подвеску автомобиля, то нужно регистрировать это как дорожно-транспортное происшествие и добиваться выплаты компенсации.

«Разрешенные» размеры ям.

Проезд неровности на большой или малой скорости

Самым простым способом проезда «лежачих полицейских» будет снижение скорости до примерно 10 км/ч. Причем узкие, 300-миллиметровые «лежачие полицейские» требуют максимальной осторожности. Более широкие можно проезжать и побыстрее.

Следующий способ – это динамическое преодоление искусственной неровности. На дистанции 10-15 м начать тормозить и перед самым препятствием отпустить педаль тормоза. При таком способе автомобиль вначале «приседает» на передние колеса, а, когда педаль будет отпущена, пружины подвески приподнимают переднюю часть автомобиля, как бы перенося его через препятствие. Способ всем хорош, кроме того, что требует тренировки и безукоризненного выполнения. Иначе можно допустить ошибку: либо не успеть отпустить тормоз и со всего маху влететь в «лежачего полицейского» на сжатых пружинах, получив сильнейший удар, либо все колебания передней части автомобиля успеют закончиться до препятствия и никакого толку не будет.

Способствуют таким ошибкам скользкая от дождя или заснеженная дорога, отвлечение от управления на телефон или на беседу с пассажиром.

Если вы проморгали «лежачего полицейского», то не тормозите в последний момент с риском влететь в препятствие на сжатых амортизаторах и пружинах передней подвески, да еще и с заблокированными колесами (если у вас нет АБС). Проще проскочить препятствие «как есть». В конечном счете, «лежачих полицейских» размещают только на улицах с неспешным движением.

Самый зловредный «лежачий полицейский» – с крутым подъемом.

Уменьшаем энергию удара

Некоторые считают, что проезжать «лежачего полицейского» колесами только одной стороны, то это вредно и опасно. Однако они забывают, что в такой ситуации центр масс автомобиля будет поднят меньшую высоту (примерно в два раза). Соответственно, и вредная энергия удара будет вдвое меньше.

То же можно сказать и про проезд «лежачего полицейского» всеми колесами, но под небольшим углом. При этом первое колесо, встретившееся с препятствием, начинает приподнимать передок автомобиля, после чего подключается второе колесо. В итоге передняя часть машины поднимается на ту же высоту, что и при «лобовом штурме», но за большее время – то есть, с меньшим ускорением. И нагрузка распределяется равномернее. Это как если бы «лежачий полицейский» был более пологим.

Или другой пример. Представьте, что вы едете почти параллельно очень длинному «лежачему» и постепенно переваливаете через него. Удара не будет, такой проезд будет вообще малозаметен.

Отсюда выводы. Всегда, когда можно, имеет смысл проезжать «лежачего полицейского» колесами одной стороны. Если это невозможно, то желательно переезжать препятствие под небольшим углом. И, конечно, при этом все равно нужно снизить скорость и оставаться в пределах своей полосы.

Как правильно проезжать ямы

Яма, залитая водой, что бывает очень часто, – это непредсказуемая опасность, ведь мы не знаем ее глубины. Поэтому такую яму лучше объехать, даже если придется съехать на обочину, а если это невозможно, то следует ехать очень и очень медленно.

В такой яме можно оставить колесо и повредить подвеску.

Но иногда можно красиво использовать законы физики. Автомобиль, проезжая небольшую заполненную водой выбоину в асфальте, может ее даже не заметить, если едет достаточно быстро. При малых скоростях вода расплескивается, при бо́льших – разлетается во все стороны, а после примерно 80 км/ч, колесо не успевает провалиться в яму и «побеспокоить» воду. Исправный амортизатор, как известно, сопротивляется на растяжение гораздо интенсивнее, чем при сжатии и не дает колесу «упасть» в яму. Поэтому поговорка «больше скорость – меньше яма» имеет право на существование. Но только если выбоина невелика по площади.

Причины установки «лежачих полицейских»

«Лежачие полицейские», в большинстве случаев, устанавливаются в правильных местах, где нужно снижать скорость и быть особенно внимательным. Поэтому оптимальным будет значительное снижение скорости и преодоление искусственной неровности безо всяких особых приемов.

Это не нравится лихим водителям и владельцам автомобилей с механической коробкой, так как заставляет водителя лишний раз переключать передачи и работать педалями.

Вместо того, чтобы просчитывать, как бы ловчее проскочить «лежачего», лучше внимательнее смотреть на дорогу и на пешеходный переход, который часто находится за искусственной неровностью, и подходы к нему.

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