Полноприводный Jetour T2 после 20 000 км пробега

Опубликован отчет по эксплуатации китайского кроссовера: сколько потрачено на ТО

Jetour T2, 2.0T (245 л. с.), Р7, 2024 г. в.

В редакции прописался полноприводный Jetour T2 в максимальной комплектации Expedition. Такой сегодня стоит 4 млн рублей. Машина дорогая, но в эксплуатации все расходы пока исключительно плановые. ТО наш T2 при пробеге 20 500 км проходил уже дважды: интервал – 10 тысяч км. Второй визит обошелся в 15 тысяч рублей, из которых 8300 ушло на запчасти и материалы. Цены вполне демократичные: воздушный и салонный фильтры стоят по тысяче рублей, масляный – 750 рублей. Официальные дилеры заливают масло Лукойл вязкостью 0W‑20 с допуском API SN, которого для замены нужно чуть больше пяти литров.