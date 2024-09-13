3 дня в восточной сказке — путешествуем по Татарстану на машине
Здесь вас ждут артефакты Волжской Булгарии и Казанского ханства, камни средневековых крепостей, старинные улочки, многочисленные музеи, знаменитая татарская кухня, живописные виды на Волгу и Каму. А еще – хорошие дороги и развитая туристическая инфраструктура.
День 1. Свияжск
Остров-град Свияжск
Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Свияжск, Успенская улица (55.771865, 48.657665)
Город-крепость был основан в 1551 году Иваном Грозным как опорный пункт для взятия Казани. Считается, что именно Свияжск стал прототипом сказочного острова Буяна, описанного Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». По крайней мере, история постройки форпоста действительно сказочная: чтобы обмануть противника, крепость сначала построили в Угличе, потом разобрали, пронумеровали чуть ли не каждое бревнышко и… сплавили вниз по Волге. В нужном месте выловили и быстро собрали – как современную мебель.
По живописной, расположенной на месте слияния трех рек (Волги, Щуки и Свияги) крепости приятно погулять, слушая колокольный звон. Здесь каждый камушек буквально дышит историей – монастыри и церкви крепости были построены с XVI по XIX века. Чтобы осмотреть все исторические здания, в Свияжске надо провести целый день.
Если время ограничено, в первую очередь посетите Успенский собор. Здесь сохранился целый цикл фресок времен Ивана Грозного, в том числе прижизненный портрет царя и уникальное изображение святого Христофора «Песьеголовца», которого изображали с собачьей головой.
Второй старейший храм, который стоит увидеть, – деревянная Троицкая церковь (входит в Иоанно-Предтеченский монастырь). Ее начали возводить одновременно с крепостью – в 1551 году.
Зайдите в музей археологического дерева «Татарская слободка». Ощущение, что перенеслись на машине времени в деревню XVI-XVIII веков – гарантированно.
С детьми можно сходить в центр исторической реконструкции «Ленивый Торжок» (стреляем из лука, знакомимся с кузнечным ремеслом, примеряем доспехи) и в Конный двор (общаемся с лошадьми и катаемся на них).
Парк «Пача Мама»
Республика Татарстан, Зеленодольский район, муниципальное образование Нижние Вязовые, Загородный клуб «Свияга», 1 (55.746451,48.610840)
В зоопарке у Свияжского залива можно пообщаться с альпаками – копытными, которых 6000 лет назад вывели древние инки. Будто сделанные из плюша, дружелюбные и любопытные зверушки живут в открытых вольерах. По соседству – благородные маралы, козы, бараны и вислоухие кролики. Всех разрешают гладить и кормить.
День 2. Казань
Казанский кремль
Республика Татарстан, Казань, проезд Шейнкмана (55.797557,49.107295)
На территории кремля можно увидеть самую древнюю часть города, с уникальными историческими и архитектурными памятниками. Здесь находятся одна из крупнейших в России мечетей Кул Шариф и Благовещенский православный собор, которые символизируют содружество двух религий на одной земле.
Мечеть Кул Шариф была возведена в середине 1990-х годов по образцу прежней, разрушенной Иваном Грозным. На цокольном этаже расположен Музей ислама, рассказывающий о распространении мусульманства в Среднем Поволжье. Проводятся мастер-классы по арабской каллиграфии и росписи по стеклу.
Благовещенский собор XVI века построили по образу московского Успенского собора. Здесь служил святой Иоанн Кронштадтский, молился Петр I, пел в хоре Федор Шаляпин.
Слегка наклоненная на северо-восток 58-метровая башня Сююмбике относится к «падающим» башням, как и Пизанская. Ее шпиль отклонен от вертикали на 2 метра. Башня Сююмбике украшена эффектными воротами «Солнце и Луна» и является визитной карточкой города.
Комплекс «Туган Авылым»
Республика Татарстан, Казань, улица Туфана Миннуллина, 14/56 (55.779323,49.135991)
«Туган Авылым» (в переводе с татарского языка – «родная деревня») – развлекательный этнографический комплекс в центре Казани, построенный в стиле уютной татарской деревни.
Здесь можно познакомиться с историей, культурой, традициями и кухней народа, а заодно и хорошо отдохнуть.
Например, принять участие в мастер-классах по рисованию на воде эбру, гончарному делу, изготовить украшение из кожи по средневековым технологиям или куклу-оберег. Это действительно уникальный опыт – Казань «переняла» многие ремесла и культурные традиции от средневековой Волжской Булгарии.
Старо-Татарская Слобода
Республика Татарстан, Казань, Вахитовский район, исторический район Старо-Татарская Слобода (55.778072,49.115739)
Несколько кварталов с исторической застройкой – настоящий музей под открытым небом.
Здесь можно увидеть первую каменную мечеть Казани аль-Марджани (ее построили в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II), старинные медресе, усадьбы казанских купцов, гостиницу «Булгар» (воссозданный доходный дом 1866 года), здание типографии Каримовых конца XIX века.
Всегда много посетителей в Музее татарского быта, Музее чая и музее «Татарская слобода», чья экспозиция посвящена почти 500-летней истории района.
День 3. Елабуга
Елабужское городище
Республика Татарстан, Елабуга (55.746605, 52.032496)
Городище – это сохранившиеся со времен Волжской Булгарии (X-XIII века) и Казанского ханства средневековые постройки. Тут – фрагменты Соборной мечети XI века, крепостные валы и рвы. Одна из каменных башен сохранилась почти полностью. Считается, что основателем крепости был правивший в X веке эмир Ибрагим I бен Мухаммад, ему у входа в городище поставлен 17-метровый памятник.
Елабужское городище раньше называли Чертовым. На территории установлен памятник змею-оракулу (черту), который, по легенде, жил в языческом храме на правом берегу Камы и предсказывал будущее.
Дом-музей Шишкина
Республика Татарстан, Елабуга, Набережная улица, 12 (55.754076, 52.054577)
Расположен в старом купеческом доме, где великий художник провел детство и юность. Отец Ивана Ивановича был городским головой, зажиточным купцом 2-й гильдии. В доме сохранились мебель, посуда, музыкальные инструменты членов семьи.
Кажется, что время здесь застыло – в доме можно в деталях увидеть, каким был быт состоятельных горожан XIX века. Ну а главное сокровище музея – картины и гравюры знаменитого живописца.
Мемориальный комплекс Марины Цветаевой
Республика Татарстан, Елабуга, Казанская улица, 59 (55.754851, 52.070742)
Марина Ивановна Цветаева была эвакуирована в Елабугу в 1941 году и провела здесь последние дни своей жизни. Посетите дом памяти поэтессы (дом Бродельщиковых). Сохранились посуда Цветаевой, дорожные чемоданы, швейная машинка, мелочи, создающие ощущение, что поэтесса жила здесь совсем недавно.
В комплекс входят литературный музей, площадь Марины Цветаевой с бронзовым бюстом поэтессы, библиотека Серебряного века, кафе «Серебряный век» (здесь проводят литературные чтения), а также музей «Портомойня» (старинная прачечная).
Музей-усадьба Н.А. Дуровой
Республика Татарстан, Елабуга, Московская улица, 123 (55.758776, 52.067538)
Надежда Дурова прожила необычную жизнь для женщины XIX века. Кавалеристка, офицер Русской императорской армии, она участвовала в Отечественной войне 1812 года и была ординарцем М.И. Кутузова. Уйдя в отставку в чине штаб-ротмистра, Надежда занялась сочинительством – ее книгу «Записки кавалерист-девицы» заметил даже А.С. Пушкин.
Дурова стала прототипом Шуры Азаровой из знаменитой советской киноленты «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. В музее можно увидеть оружие, образцы военных мундиров, предметы интерьера и даже переписку Надежды с А.С. Пушкиным, который хотел издавать сочинения кавалерист-девицы.
Получить больше информации о маршрутах и достопримечательностях, а также о том, где остановиться, поесть, припарковаться, взять машину напрокат, можно на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
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