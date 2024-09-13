3 дня в восточной сказке — путешествуем по Татарстану на машине

«За рулем» подготовил автомобильный маршрут для короткого отпуска

Здесь вас ждут артефакты Волжской Булгарии и Казанского ханства, камни средневековых крепостей, старинные улочки, многочисленные музеи, знаменитая татарская кухня, живописные виды на Волгу и Каму. А еще – хорошие дороги и развитая туристическая инфраструктура.

День 1. Свияжск

Остров-град Свияжск

Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Свияжск, Успенская улица (55.771865, 48.657665)

Город-крепость был основан в 1551 году Иваном Грозным как опорный пункт для взятия Казани. Считается, что именно Свияжск стал прототипом сказочного острова Буяна, описанного Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». По крайней мере, история постройки форпоста действительно сказочная: чтобы обмануть противника, крепость сначала построили в Угличе, потом разобрали, пронумеровали чуть ли не каждое бревнышко и… сплавили вниз по Волге. В нужном месте выловили и быстро собрали – как современную мебель.

По живописной, расположенной на месте слияния трех рек (Волги, Щуки и Свияги) крепости приятно погулять, слушая колокольный звон. Здесь каждый камушек буквально дышит историей – монастыри и церкви крепости были построены с XVI по XIX века. Чтобы осмотреть все исторические здания, в Свияжске надо провести целый день.

Если время ограничено, в первую очередь посетите Успенский собор. Здесь сохранился целый цикл фресок времен Ивана Грозного, в том числе прижизненный портрет царя и уникальное изображение святого Христофора «Песьеголовца», которого изображали с собачьей головой.

Успенский собор входит в Богородице-Успенский Свияжский монастырь, основанный в 1555 году.

Второй старейший храм, который стоит увидеть, – деревянная Троицкая церковь (входит в Иоанно-Предтеченский монастырь). Ее начали возводить одновременно с крепостью – в 1551 году.

Зайдите в музей археологического дерева «Татарская слободка». Ощущение, что перенеслись на машине времени в деревню XVI-XVIII веков – гарантированно.

С детьми можно сходить в центр исторической реконструкции «Ленивый Торжок» (стреляем из лука, знакомимся с кузнечным ремеслом, примеряем доспехи) и в Конный двор (общаемся с лошадьми и катаемся на них).

Парк «Пача Мама»

Республика Татарстан, Зеленодольский район, муниципальное образование Нижние Вязовые, Загородный клуб «Свияга», 1 (55.746451,48.610840)

В зоопарке у Свияжского залива можно пообщаться с альпаками – копытными, которых 6000 лет назад вывели древние инки. Будто сделанные из плюша, дружелюбные и любопытные зверушки живут в открытых вольерах. По соседству – благородные маралы, козы, бараны и вислоухие кролики. Всех разрешают гладить и кормить.

Альпаки в парке «Пача Мама».

День 2. Казань

Казанский кремль

Республика Татарстан, Казань, проезд Шейнкмана (55.797557,49.107295)

На территории кремля можно увидеть самую древнюю часть города, с уникальными историческими и архитектурными памятниками. Здесь находятся одна из крупнейших в России мечетей Кул Шариф и Благовещенский православный собор, которые символизируют содружество двух религий на одной земле.

Мечеть Кул Шариф была возведена в середине 1990-х годов по образцу прежней, разрушенной Иваном Грозным. На цокольном этаже расположен Музей ислама, рассказывающий о распространении мусульманства в Среднем Поволжье. Проводятся мастер-классы по арабской каллиграфии и росписи по стеклу.

Древний белокаменный Кремль стоит на холме вблизи реки Казанки.

Благовещенский собор XVI века построили по образу московского Успенского собора. Здесь служил святой Иоанн Кронштадтский, молился Петр I, пел в хоре Федор Шаляпин.

Слегка наклоненная на северо-восток 58-метровая башня Сююмбике относится к «падающим» башням, как и Пизанская. Ее шпиль отклонен от вертикали на 2 метра. Башня Сююмбике украшена эффектными воротами «Солнце и Луна» и является визитной карточкой города.

Комплекс «Туган Авылым»

Республика Татарстан, Казань, улица Туфана Миннуллина, 14/56 (55.779323,49.135991)

«Туган Авылым» (в переводе с татарского языка – «родная деревня») – развлекательный этнографический комплекс в центре Казани, построенный в стиле уютной татарской деревни.

Здесь можно познакомиться с историей, культурой, традициями и кухней народа, а заодно и хорошо отдохнуть.

Например, принять участие в мастер-классах по рисованию на воде эбру, гончарному делу, изготовить украшение из кожи по средневековым технологиям или куклу-оберег. Это действительно уникальный опыт – Казань «переняла» многие ремесла и культурные традиции от средневековой Волжской Булгарии.

В ресторанах и кафе комплекса «Туган Авылым» подают блюда национальной кухни – несколько десятков блюд. В комплексе есть даже памятник эчпочмаку – рядом с ним туристы любят фотографироваться.

Старо-Татарская Слобода

Республика Татарстан, Казань, Вахитовский район, исторический район Старо-Татарская Слобода (55.778072,49.115739)

Несколько кварталов с исторической застройкой – настоящий музей под открытым небом.

Здесь можно увидеть первую каменную мечеть Казани аль-Марджани (ее построили в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II), старинные медресе, усадьбы казанских купцов, гостиницу «Булгар» (воссозданный доходный дом 1866 года), здание типографии Каримовых конца XIX века.

Всегда много посетителей в Музее татарского быта, Музее чая и музее «Татарская слобода», чья экспозиция посвящена почти 500-летней истории района.

Слобода образовалась в 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным.

День 3. Елабуга

Елабужское городище

Республика Татарстан, Елабуга (55.746605, 52.032496)

Городище – это сохранившиеся со времен Волжской Булгарии (X-XIII века) и Казанского ханства средневековые постройки. Тут – фрагменты Соборной мечети XI века, крепостные валы и рвы. Одна из каменных башен сохранилась почти полностью. Считается, что основателем крепости был правивший в X веке эмир Ибрагим I бен Мухаммад, ему у входа в городище поставлен 17-метровый памятник.

Елабужское городище раньше называли Чертовым. На территории установлен памятник змею-оракулу (черту), который, по легенде, жил в языческом храме на правом берегу Камы и предсказывал будущее.

Елабужское городище было основано племенем, обитавшим в этой местности до образования Волжской Булгарии.

Дом-музей Шишкина

Республика Татарстан, Елабуга, Набережная улица, 12 (55.754076, 52.054577)

Расположен в старом купеческом доме, где великий художник провел детство и юность. Отец Ивана Ивановича был городским головой, зажиточным купцом 2-й гильдии. В доме сохранились мебель, посуда, музыкальные инструменты членов семьи.

Кажется, что время здесь застыло – в доме можно в деталях увидеть, каким был быт состоятельных горожан XIX века. Ну а главное сокровище музея – картины и гравюры знаменитого живописца.

Больше ста лет с момента основания дом художника И.И. Шишкина принадлежал семье. А с 1940 года в нем открыли музей.

Мемориальный комплекс Марины Цветаевой

Республика Татарстан, Елабуга, Казанская улица, 59 (55.754851, 52.070742)

Марина Ивановна Цветаева была эвакуирована в Елабугу в 1941 году и провела здесь последние дни своей жизни. Посетите дом памяти поэтессы (дом Бродельщиковых). Сохранились посуда Цветаевой, дорожные чемоданы, швейная машинка, мелочи, создающие ощущение, что поэтесса жила здесь совсем недавно.

В комплекс входят литературный музей, площадь Марины Цветаевой с бронзовым бюстом поэтессы, библиотека Серебряного века, кафе «Серебряный век» (здесь проводят литературные чтения), а также музей «Портомойня» (старинная прачечная).

В литературном музее М.И. Цветаевой собраны вещи, напоминающие о жизни поэтессы: камея, серебряные чайные ложки, блокнот для записей, орехоколка, конверт с прядью волос Марины Ивановны, пудреница её дочери Ариадны.

Музей-усадьба Н.А. Дуровой

Республика Татарстан, Елабуга, Московская улица, 123 (55.758776, 52.067538)

Надежда Дурова прожила необычную жизнь для женщины XIX века. Кавалеристка, офицер Русской императорской армии, она участвовала в Отечественной войне 1812 года и была ординарцем М.И. Кутузова. Уйдя в отставку в чине штаб-ротмистра, Надежда занялась сочинительством – ее книгу «Записки кавалерист-девицы» заметил даже А.С. Пушкин.

Дурова стала прототипом Шуры Азаровой из знаменитой советской киноленты «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. В музее можно увидеть оружие, образцы военных мундиров, предметы интерьера и даже переписку Надежды с А.С. Пушкиным, который хотел издавать сочинения кавалерист-девицы.

В 2005 году музей Н.А. Дуровой и надворные постройки отреставрировали, благоустроили территории усадьбы. Появилась новая экспозиция, где представлены музейные предметы XIX века, реконструкции военных костюмов и образцов оружия.

Получить больше информации о маршрутах и достопримечательностях, а также о том, где остановиться, поесть, припарковаться, взять машину напрокат, можно на сайте Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

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