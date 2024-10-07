Бренд года «За рулем» 2024: номинация АЗС

Выбираем лучшую сеть автозаправочных станций

Хорошая заправка – это качественное топливо, вежливый персонал, вкусные кофе и плюшки, хороший ассортимент магазина. А еще это залог беспроблемной работы двигателя автомобиля и бодрого настроения водителя. Где вы «заправляете» себя и свою машину? Каким сетям АЗС доверяете? Отговорки: «я не знаю» не принимаются, ведь сюда регулярно заезжают все, кто сидит за рулем.

Проголосовали? Ну и славно. Можно подумать над тем, кому вы собираетесь отдать свой голос в следующей номинации – АКБ.