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Бренд года «За рулем» 2024: номинация АЗС

Выбираем лучшую сеть автозаправочных станций

Хорошая заправка – это качественное топливо, вежливый персонал, вкусные кофе и плюшки, хороший ассортимент магазина. А еще это залог беспроблемной работы двигателя автомобиля и бодрого настроения водителя. Где вы «заправляете» себя и свою машину? Каким сетям АЗС доверяете? Отговорки: «я не знаю» не принимаются, ведь сюда регулярно заезжают все, кто сидит за рулем.

Проголосовали? Ну и славно. Можно подумать над тем, кому вы собираетесь отдать свой голос в следующей номинации – АКБ.

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«За рулем»
Количество просмотров 15
07.10.2024
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