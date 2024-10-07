Бренд года «За рулем» 2024: Партнеры

Генеральный спонсор — Москвич

Сайт – https://moskvich.ru/

Мы производим надежные и качественные автомобили на современной технологической площадке. Работа по углублению локализации производства — это наша гарантия прозрачной стоимости, доступных запасных частей и качественного обслуживания на всей территории страны.

Мы работаем в тесной связи с государственными организациями и другими бизнес-партнёрами, чтобы предложить ещё больше выгод для наших клиентов.

Мы всегда рядом: услышим, поддержим и поможем. Ведь вместе нам доступно больше.

«Москвич». Мечтаем. Делаем. Живём.

Аналитический партнер — Институт Человека РОМИР

Сайт - https://romir.ru/

Институт Человека РОМИР является лидером научно-практических исследований в России в сферах психологии, социологии, маркетинга, демографии и статистики. Мы представляем крупнейшее сообщество ученых-практиков, опирающееся на фундамент социальных наук и развивающее инновационные инструменты. С 1987 года мы сотрудничаем с университетами, бизнесом, государственными учреждениями и общественными организациями, стремясь сделать мир светлее.