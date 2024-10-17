Утилизационный сбор и подорожание машин – что в реальности ждет рынок

Максим Кадаков объяснил, как именно повлияет утильсбор на стоимость автомобилей

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили был повышен на 70-85% и будет продолжать увеличиваться до 2030 года. Сегодня размер утильсбора выглядит так:

Объем двигателя Размер утильсбора, руб. До 2 литров 556 200 От 2 до 3 литров 2 366 000 От 3 до 3,5 литров 2 735 000 Более 3,5 литров 2 284 000

Это должно отразиться на ценниках как на новые машины, так и на автомобили с пробегом. Насколько сильно повышение сбора ударит по рынку, рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

– С 1 октября текущего года произошло повышение утилизационного сбора на автомобили. Что ждет россиян?

– Однозначно, повышение цен. Речь идет, в первую очередь, об импортных автомобилях. Если говорить об официальных поставках, то импортируем мы сейчас только из Китая. Сейчас ситуация на рынке не такая, как была в 2022 и 2023 годах.

На сегодняшний день на рынке довольно много предложений. Машин больше, чем покупателей. Поэтому те деньги, которые зарабатывают компании-производители и автомобильные дилеры, не такие большие, как в первой половине 2023 года. Часть этих средств расходуется на маркетинг-инструменты. В первую очередь на скидки для того, чтобы избавиться от стока и чтобы машины не застаивались.

В этой ситуации у дилеров и производителей нет возможности компенсировать повышение утилизационного сбора.

– Повышение цен будет резким?

– Увеличение утильсбора будет заложено в цену автомобиля, но не сразу, не в один момент. Все это будет растянуто во времени. Кто-то это сделает превентивно, кто-то уже начал это делать. Все зависит от того, какая ситуация у каждого бренда. У кого-то больше машин на складе, и надо их как-то продавать. Таким образом, если брать самые популярные автомобили с моторами от 1 до 2 литров, мы будем иметь повышение утилизационного сбора на 226 тысяч рублей.

– А цены на отечественные автомобили как-то изменятся?

– Нам говорят, что цены на российские автомобили не изменятся. Но это тоже не так. Почему? Утилизационный сбор возвращают нашим производителям. Но возвращают не всем, а только тем, кто имеет глубоко локализованное производство. Поэтому некоторые наши производители этот сбор частично тоже вложат в цену машин. Это первое.

Во-вторых, если вокруг все дорожает, конкуренты повышают стоимость, то, в общем-то, почему бы не поднять цены? Минпромторг в своем сообщении накануне выпуска этого проекта постановления написал, что будет следить за ситуацией. Понятное дело, что это ни к чему не приведет, потому что у каждого производителя есть вполне объективные причины поднять цены. Все дорожает: рабочая сила, материалы, перевозки и т.д.

Поэтому на отечественные автомобили цены тоже поднимутся. Тут никаких иллюзий быть не должно. Может не сильно, может не сразу, но мы все это будем видеть и будем этому свидетелями.

– Скажите, а зачем правительство вообще пошло на такой шаг?

– Мантра известная – давайте защищать отечественного производителя. Это касается не только легковых автомобилей. Это грузовики, автобусы, прицепы, самосвалы, строительная и дорожная техника, грейдеры, катки и погрузчики.

Я согласен с тем, что надо защищать отечественного производителя – и не только автомобильного, но и других производителей. Несомненно, у нас должны быть свои производства, потому что если мы не будем ничего производить, то ничего хорошего в стране не будет.