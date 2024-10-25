Батарея с запасом хода 1000 км и зарядкой за 9 минут — она существует?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях новой тяговой батареи Samsung

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Прочитал о тяговой батарее Samsung, обеспечивающей пробег около 1000 км при длительности зарядки 9 минут. Похоже на правду?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Новинка должна пойти в серию с 2027 года. Сообщается, что некоторые автопроизводители уже получили опытные образцы для ознакомления.

Плотность энергии такой батареи составляет 500 Вт·ч/кг, что значительно превышает текущий средний показатель – около 270 Вт·ч/кг. Однако доля лукавства в обещаниях всё же просматривается.

К примеру, заявленная 9‑минутная зарядка явно относится к общепринятому диапазону примерно от 20% до 80%, а не к полной зарядке с нуля, которая займет гораздо больше времени.

Непонятно, как можно заявлять величину пробега без привязки к конкретному транспорту, на котором батарея будет использована. И очевидно, что ввиду высокой стоимости поначалу она будет предназначена только для самых дорогих электромобилей.

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