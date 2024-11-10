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Чугунный мост без чугуна – почему он так называется

«За рулем» рассказал историю московского Чугунного моста

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Полтора столетия назад Чугунный мост через Водоотводный канал в центре столицы, спроектированный инженером Витте, действительно оправдывал свое название.

Его проезжая часть держалась на трех чугунных арках, которые украсили орнаментами, а также орлами и вензелем императора. Именно материал необычной конструкции и дал название мосту, которое используется по сей день.

Старый Чугунный мост (фото 1883 года)
Старый Чугунный мост (фото 1883 года)

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Раньше по нему ездили конки и даже трамваи, однако в середине 1930х годов при реконструкции набережных мостик потерял былое величие. Впрочем, дорога также утратила прежнее транспортное значение, ведь неподалеку теперь находится Малый Москворецкий мост.

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Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1093
10.11.2024 
Фото:Wikimedia
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