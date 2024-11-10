Чугунный мост без чугуна – почему он так называется

«За рулем» рассказал историю московского Чугунного моста

Полтора столетия назад Чугунный мост через Водоотводный канал в центре столицы, спроектированный инженером Витте, действительно оправдывал свое название.

Его проезжая часть держалась на трех чугунных арках, которые украсили орнаментами, а также орлами и вензелем императора. Именно материал необычной конструкции и дал название мосту, которое используется по сей день.

Старый Чугунный мост (фото 1883 года)

Раньше по нему ездили конки и даже трамваи, однако в середине 1930‑х годов при реконструкции набережных мостик потерял былое величие. Впрочем, дорога также утратила прежнее транспортное значение, ведь неподалеку теперь находится Малый Москворецкий мост.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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