Китайцы завоюют рынок вместительными фургонами: подробности
Автобусы и электробусы BYD активно завоевывают Европу. Теперь китайская компания решила попытать счастья в сегменте коммерческих фургонов. На выставке IAA в Ганновере представили модель E‑Vali.
Она крупнее европейских LCV: у стандартной версии длина 5995 мм и колесная база 3865 мм, у старшей – 6995 и 4550 мм соответственно. Высота – 2780 мм. Шестиметровый фургон вмещает 13,9 м³, его полная масса укладывается в 3500 кг. В семиметровой машине уже 17,9 м³, и она выходит за рамки легковой категории В с полной массой 4250 кг.
Разумеется, никакого дизеля. E‑Vali – электромобиль с батареей производства компании BYD. При емкости 80,6 кВт·ч она обеспечивает 220–250 км автономности. С таким запасом хода машина годится для сугубо городской эксплуатации. Короткая модификация заднеприводная, с одним мотором на 204 л. с. У длинной добавляется 136‑сильный двигатель спереди, и привод становится полным.
Старт продаж в Европе обещают в 2025 году, но ориентиров по цене пока не дают. «Цифровой» интерьер и набор систем активной безопасности будут уже в базовой комплектации.
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