К 2030 году каждый шестой автомобиль в России будет электрическим: сколько стоит заменить ДВС на батарею?

Дмитрий Чемакин, Автотор: Массовый перевод автомобилей на электротягу начнется в 2025 году

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», на вопросы Максима Кадакова ответил Дмитрий Чемакин, вице-президент «Автотор Холдинг», директор департамента ремоторизации.

— Электродвижение и электромоторизация – есть ли у них будущее в России? Кажется, произошел откат?

— Мы привыкли ожидать мгновенного успеха, но так не бывает. Однако и пути назад уже нет. По нашим расчетам, к 2030 году каждый шестой автомобиль будет электрическим.

Конечно, есть и препятствия. Одно из ключевых — технологический суверенитет. Нельзя производить абсолютно всё самостоятельно. По батареям, например, мы ориентируемся на проекты, направленные на импортозамещение. Здесь важна промышленная кооперация. Мы, например, сотрудничаем с «Росатомом».

— «Росатом» будет выпускать батареи целиком или только ячейки, а вы будете собирать их в блоки?

— Производство будет совместным. Мы уже выпускаем электродвигатели. Сейчас это моторы мощностью 23 кВт, в будущем – до 140 кВт. Их универсальность – наше главное преимущество. Эти двигатели можно использовать в автомобилях, моторных лодках, газонокосилках и других устройствах.

— Как с рынком сбыта? Конкуренция с другими производителями будет?

— Мы это предусмотрели ещё на стадии проектирования.

—Чем именно Калининградская область хороша для развития электромобилизации?

— У нас сложился ряд благоприятных факторов. Мы тестируем технологии здесь, а затем масштабируем их на всю страну.

В регионе одновременно производятся электромобили, батареи к ним и электромоторы. Рынок потребителей тоже растёт: это туристы, каршеринг, жители региона. Запас хода современных электрокаров позволяет свободно проехать всю область – до 250–350 км.

Мы развиваем электротакси: уже 80 машин работают в регионе. Практически каждый калининградец хотя бы раз воспользовался электротакси.

Среди сдерживающих факторов – высокая стоимость транспорта и недостаточно развитая инфраструктура.

— А что с ремоторизацией? На каком этапе вы сейчас?

— Мы хорошо продвинулись, особенно в части коммерческого транспорта. Это актуально для служб, которые быстро вырабатывают ресурс моторов: такси, оперативные службы.

— Сколько стоит ремоторизация, скажем, для среднего легкового автомобиля?

—Мы установили, что для легкового авто стоимость не должна превышать 1 млн рублей, для коммерческого транспорта – 2 млн рублей. Это своего рода психологическая отметка. Однако нужно учитывать, что батарея – самая дорогая часть. Её стоимость составляет 40–50% от всего автомобиля, поэтому совсем дешевой ремоторизация быть не может. При этом ремоторизация позволяет немного увеличить мощность автомобиля.

— Когда эти затраты окупятся?

— В среднем окупаемость составляет 5–7 лет, но это зависит от интенсивности эксплуатации. Для такси – 3–4 года.

— Когда ремоторизация выйдет на промышленный масштаб?

— Для коммерческого транспорта – уже в 2025 году, для пассажирских автомобилей – в 2026 году. Конечно, при благоприятных условиях.