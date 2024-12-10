К 2030 году каждый шестой автомобиль в России будет электрическим: сколько стоит заменить ДВС на батарею?
В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», на вопросы Максима Кадакова ответил Дмитрий Чемакин, вице-президент «Автотор Холдинг», директор департамента ремоторизации.
— Электродвижение и электромоторизация – есть ли у них будущее в России? Кажется, произошел откат?
— Мы привыкли ожидать мгновенного успеха, но так не бывает. Однако и пути назад уже нет. По нашим расчетам, к 2030 году каждый шестой автомобиль будет электрическим.
Конечно, есть и препятствия. Одно из ключевых — технологический суверенитет. Нельзя производить абсолютно всё самостоятельно. По батареям, например, мы ориентируемся на проекты, направленные на импортозамещение. Здесь важна промышленная кооперация. Мы, например, сотрудничаем с «Росатомом».
— «Росатом» будет выпускать батареи целиком или только ячейки, а вы будете собирать их в блоки?
— Производство будет совместным. Мы уже выпускаем электродвигатели. Сейчас это моторы мощностью 23 кВт, в будущем – до 140 кВт. Их универсальность – наше главное преимущество. Эти двигатели можно использовать в автомобилях, моторных лодках, газонокосилках и других устройствах.
— Как с рынком сбыта? Конкуренция с другими производителями будет?
— Мы это предусмотрели ещё на стадии проектирования.
—Чем именно Калининградская область хороша для развития электромобилизации?
— У нас сложился ряд благоприятных факторов. Мы тестируем технологии здесь, а затем масштабируем их на всю страну.
В регионе одновременно производятся электромобили, батареи к ним и электромоторы. Рынок потребителей тоже растёт: это туристы, каршеринг, жители региона. Запас хода современных электрокаров позволяет свободно проехать всю область – до 250–350 км.
Мы развиваем электротакси: уже 80 машин работают в регионе. Практически каждый калининградец хотя бы раз воспользовался электротакси.
Среди сдерживающих факторов – высокая стоимость транспорта и недостаточно развитая инфраструктура.
— А что с ремоторизацией? На каком этапе вы сейчас?
— Мы хорошо продвинулись, особенно в части коммерческого транспорта. Это актуально для служб, которые быстро вырабатывают ресурс моторов: такси, оперативные службы.
— Сколько стоит ремоторизация, скажем, для среднего легкового автомобиля?
—Мы установили, что для легкового авто стоимость не должна превышать 1 млн рублей, для коммерческого транспорта – 2 млн рублей. Это своего рода психологическая отметка. Однако нужно учитывать, что батарея – самая дорогая часть. Её стоимость составляет 40–50% от всего автомобиля, поэтому совсем дешевой ремоторизация быть не может. При этом ремоторизация позволяет немного увеличить мощность автомобиля.
— Когда эти затраты окупятся?
— В среднем окупаемость составляет 5–7 лет, но это зависит от интенсивности эксплуатации. Для такси – 3–4 года.
— Когда ремоторизация выйдет на промышленный масштаб?
— Для коммерческого транспорта – уже в 2025 году, для пассажирских автомобилей – в 2026 году. Конечно, при благоприятных условиях.
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