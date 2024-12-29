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Как появился первый в России ж/д мост (и что было, когда его не было)

Совмещенный мост для ж/д и гужевого транспорта соединял берега Оки

Первый в России совмещенный мост для железнодорожного и гужевого транспорта был открыт для движения в 1865 году.

Мост через Оку для дороги Москва–Рязань
Мост через Оку для дороги Москва–Рязань
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Чугунный мост без чугуна – почему он так называется

Дело было в Коломне при строительстве моста через Оку для дороги Москва – Рязань. Ранее поезда доходили до временного моста, по которому лошадки осторожно перетаскивали вагоны на другой берег, а пассажирам предлагалось делать это пешком. Там к вагонам вновь цепляли паровоз, и поездка продолжалась.

А первый постоянный мост для любого используемого тогда транспорта построил русский инженер Аманд Струве. Мост сооружался из отечественных материалов без привлечения иностранцев – в дальнейшем на месте мастерских возник Коломенский завод.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

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Колодочкин Михаил
Фото:АО «Коломенский завод»
Количество просмотров 12
29.12.2024 
Фото:АО «Коломенский завод»
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