Как появился первый в России ж/д мост (и что было, когда его не было)

Совмещенный мост для ж/д и гужевого транспорта соединял берега Оки

Первый в России совмещенный мост для железнодорожного и гужевого транспорта был открыт для движения в 1865 году.

Мост через Оку для дороги Москва–Рязань

Дело было в Коломне при строительстве моста через Оку для дороги Москва – Рязань. Ранее поезда доходили до временного моста, по которому лошадки осторожно перетаскивали вагоны на другой берег, а пассажирам предлагалось делать это пешком. Там к вагонам вновь цепляли паровоз, и поездка продолжалась.

А первый постоянный мост для любого используемого тогда транспорта построил русский инженер Аманд Струве. Мост сооружался из отечественных материалов без привлечения иностранцев – в дальнейшем на месте мастерских возник Коломенский завод.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

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Об уникальной технологии строительства Мызинского моста рассказано здесь.