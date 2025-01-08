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Как сэкономить время в пути – совет эксперта «За рулем»

Трасса М‑5 «Урал» поехала быстрее благодаря новым скоростным участкам

Осенью на бесплатной трассе М‑5 «Урал» открыли сразу два важных участка. Обход Мирного, Октябрьского и Островцов проезжается всего за 4 минуты. А прежде на три поселка уходило минимум полчаса, а то и 60–90 минут! Вот это, действительно, польза.

Самое интересное, что этот же перегон по старой трассе теперь проезжается всего за 10–15 минут: основной поток предсказуемо ушел на новую дорогу.

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Чуть дальше от Москвы запустили еще один скоростной участок М‑5, от Старниково до Степанщино. По нему на 21 км тратишь 12 минут. На 18,5 км старой дороги раньше уходило 30–60 минут. А теперь, когда трафик перетек на новую магистраль, ее можно проехать за 16–17 минут. Пустота – как в ковидные месяцы, а по обочинам грустят опустевшие шиномонтажи и кафе.

Хорошую бесплатную альтернативу автомобилисты выбирают без оглядки на кошелек, и эффект в максимальной степени распространяется на обе дороги – старую и новую.

После Чулково новый многополосный отрезок трассы М-5 переходит в старый четырехполосный. Но трафик здесь уже упорядочивается, часть машин уходит на Жуковский и Раменское, поэтому пробки могут ­собираться только в пик дачного сезона.
После Чулково новый многополосный отрезок трассы М-5 переходит в старый четырехполосный. Но трафик здесь уже упорядочивается, часть машин уходит на Жуковский и Раменское, поэтому пробки могут ­собираться только в пик дачного сезона.

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Новая бесплатная дорога приносит однозначную и очевидную пользу, перераспределяя поток наилучшим образом. Платная магистраль забирает меньшую часть трафика, но всё-таки частично разгружает бесплатную трассу. При этом по времени ее выгода далеко не всегда ощутима.

Наш совет: внимательно изучайте дорожную ситуацию перед каждой поездкой. Вполне возможно, что тратить немалые деньги на платный путь нет никакой необходимости.

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Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 4272
08.01.2025 
Фото:
Милешкин Кирилл
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