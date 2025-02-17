Тест эффективной проникающей смазки (российская разработка)

Западная продукция дорожает, и при этом не всегда является лучшим вариантом. К примеру, у знакомой всем «вэдешки» есть современная российская альтернатива.

Сотрудниками Технопарка «ХТЦ УАИ - Росойл» разработана рецептура и освоено производство универсальной смазки «ВЭДЭШКА-Проникающая», предназначенной для смазывания и защиты от коррозии деталей, узлов и механизмов из черных и цветных металлов и сплавов, а также в качестве проникающей и водовытесняющей жидкости. «ВЭДЭШКА-Проникающая» эффективно смазывает и обеспечивает надежную работу слабо нагруженных узлов трения и механизмов, вытесняет влагу с поверхности металлов, защищает от коррозии металлические механизмы, устраняет заедание соединений, в том числе при минусовых температурах.

Продукция изготовляется из качественных отечественных сырьевых компонентов, проходит испытания в аккредитованной лаборатории и фасуется в любую удобную для потребителя тару, в том числе в аэрозольные баллончики.

В лаборатории Технопарка «ХТЦ УАИ - Росойл» были проведены сравнительное испытание «Росойл ВЭДЭШКА- Проникающая» с аналогичными продуктами других производителей, присутствующих на российском рынке (оригинальной смазки американской разработки и восьми отечественных аналогов).

Испытания проводились в камере соляного тумана КСТ-2 по ISO 9227 в течение 7 часов. Смазочные материалы наносились на пластины из стали 20, размером 100×100 мм толщиной 1 мм. Ниже в таблице представлены результаты испытаний в камере соляного тумана.

Результаты испытаний в камере соляного тумана по ISO 9227

№ Название смазки Процент коррозионного поражения образца 1 час 2 часа 3 часа 4 часа 7 часов 1 Росойл «ВЭДЭШКА Проникающая» 0 0 0 0 1 2 Образец 5 0 0 0 0 12 3 Образец 6 80 85 88 90 100 4 Образец 1 40 85 95 100 100 5 Образец 2 100 100 100 100 100 6 Образец 7 100 100 100 100 100 7 Образец 3 12 20 50 62 100 8 Образец 9 95 100 100 100 100 9 Образец 4 100 100 100 100 100 10 Образец 8 95 100 100 100 100

На образцах, обработанных «ВЭДЭШКА - Проникающая», после выдержки в течение 7 часов в камере соляного тумана, появились первые следы коррозии, что говорит об ее высоких антикоррозионных свойствах.

Некоторые образцы были полностью покрыты коррозией уже спустя час после начала испытания. Единственный смазочный материал из аналогов оригинальной смазки, образцы которого простояли с 62 процентной коррозией до четырех часов, это Образец 3, но после 7 часов процент коррозионное поражения пластин, покрытых этим материалом, составил 100%.

Как показали проведенные испытания в аккредитованной лаборатории ООО «ХТЦ УАИ», смазка Росойл «ВЭДЭШКА-Проникающая» по антикоррозионным свойствам превосходит все аналоги, в том числе и хорошо известный всем автомобилистам импортный оригинальный продукт.

В отличие от знаменитого американского аналога, в российская смазка «ВЭДЭШКА» обладает хорошими «смазывающими» свойствами, что позволяет использовать ее для чистки и смазки ствола и механизма стрелкового оружия.

Подробнее об этапах разработки, тестирования и производства «ВЭДЭШКИ - Проникающей» можно посмотреть в ролике от Евгения Сыркина.

Обзор продукции Росойл от блогера Сергея Мальцева:

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Смазки линейки Росойл «ВЭДЭШКА» стала дипломантом премии 100 лучших товаров России 2023 и лауреатом премии 100 лучших товаров Башкортостана 2023!

Помимо смазок «ВЭДЭШКА» компания Росойл производит продукцию двойного назначения. Так, новые консервационные и рабоче-консервационные смазочные материалы были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» и «Армия-2024». По результатам научно-деловой программы форума инновационные разработки были отмечены дипломами и кубками.

Консервационное масло «УКМ» и Ружейное масло «УКРМ» включены в Книгу рекордов (достижений) Вооружённых Сил Российской федерации как уникальная разработка, выполненная на отечественной компонентной базе и многократно превосходящая по защитным (антикоррозионным) свойствам ранее применяемые в ВС РФ аналогичные материалы: Консервационное масло «К-17» и Ружейное масло «РЖ».

Технопарк "ХТЦ УАИ - Росойл" существует уже более 35 лет и занимается разработкой, производством и внедрением смазочных материалов для металлообработки.

Лаборатория испытаний технологических смазочных материалов при ООО «ХТЦ УАИ» аккредитована на техническую компетентность в соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 (Аттестат № РОСС RU. 0001.512279). В лаборатории качество различных материалов оценивается по 124 показателям, среди которых триботехнические свойства определяют по 54 показателям, физико-химические свойства по 48 показателям, механические свойства по 22 показателям.

Разработанные в лабораториях ООО «ХТЦ УАИ» рецептуры и технологии изготовления более 250 марок смазочных материалов для процессов металлообработки внедрены на ООО «Опытный завод смазок и оборудования» г. Уфа, который является резидентом технопарка «ХТЦ УАИ-Росойл», и используется на сотнях машиностроительных предприятиях России и ближнего зарубежья, среди которых предприятия госкорпораций: «Роскосмос», «Ростех», «Росатом», ПАО «ОАК», а также предприятия отечественной промышленности: АО «АвтоВАЗ», ПАО «Северсталь», ПАО «ММК», ПАО «Камаз» ПАО «МЕЧЕЛ», ПАО «ТМК», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», «ГАЗ» и др.

Приобрести «ВЭДЭШКА-Проникающая» и другие продукты бренда «Росойл» можно на OZON.

Сайт компании https://rosoil.ru

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