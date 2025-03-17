Могут ли запретить личные автомобили? Процесс уже идет

Эксперт Колодочкин оценил решение ограничить использование частных машин

Тенденция развития личного транспорта очевидна: поставлена задача «ликвидировать как класс». Одно из упоминаний об этом сделано в «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». Цитирую:

«…развитие общественного транспорта в крупных городах… с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей… является безальтернативным».

Пока речь идет о крупных городах, но мы помним, что и платные парковки поначалу были только в столице…

Сегодня трудно поверить, что такие кадры с пустыми столичными улицами – не постановочные.

В общем-то, ничего неожиданного. Еще в 2016 году директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин объяснял, почему наша столица – плохой город для машин, и задавался вопросом, когда российские автомобилисты перестанут сопротивляться очевидному. В пример он приводил Хельсинки, где тогда решили избавиться от личного транспорта как раз к 2025 году, но суть не в этом. Главное в том, что транспорт на глазах обретает общественный, а не личный характер.

К сожалению, для апологетов собственных машин, в этом есть здравый смысл. И дело даже не в том, что личный транспорт экологически вреден: окружающую среду портят все. Какой-нибудь современный «Титаник» загрязняет атмосферу значительнее, чем все Лады Гранты и Весты вместе взятые.

Нападки на ДВС – это временное явление. Сначала их будут ущемлять штрафами, поборами и запретами появляться в «зеленых» зонах. Но дойдет и до электромобилей. Пример подает президент США Дональд Трамп, который уже заявил, что никакие льготы для этого транспорта он не потерпит.

И становится очевидно: личных машин стало слишком много. И города ничего не могут с этим поделать. Им остается одно: выдавливать частные машины со своей территории всеми способами. Что успешно и делается.

Общественный транспорт – однозначно в приоритете. Беда только в том, что его категорически не хватает.

Как отбить желание ездить на своей машине

Способы хорошо известны. Это платные парковки даже в спальных районах. Это платные дороги в городской черте. Это невозможность припарковаться около нужного магазина или поликлиники. Это камеры контроля. Это отсутствие или нехватка парковок во дворах и около домов. Это бесполезность резидентных парковок: бумага вовсе не гарантирует вам свободное место в любое время суток. Это пробки, которых якобы стало меньше. Это сужение проезжих частей и расширение тротуаров, где только можно. И, конечно же, рост цен: на проезд по платным дорогам, на машино-места, топливо, обслуживание и ремонт. Список можно продолжить.

Для заповедной зоны такие знаки вполне уместны. Но кто и зачем устанавливает их в спальных районах?

Столичным жителям, в общем-то, проще: электробусы, метро, трамваи, такси, каршеринг всегда доставят, куда надо. А вот на чем перемещаться по своей стране жителю Устюжны или Боровичей, где никакие электробусы не появятся еще лет 50?

Общие мысли

Наверное, я смогу обходиться без личной машины. Просто из жизни исчезнет яркая страничка. Останется подобие резервации: дом – работа – дом. И жить станет гораздо скучнее.

Невольно мы будем вспоминать нынешние времена, когда мы только обжились внутри своих автомобилей, постоянно грея себя осознанием того, что в любую секунду можно сесть за руль и рвануть… неважно, куда именно. Это – чувство отдельной квартиры, а не коммуналки. Даже самый лучший на свете электробус с гирляндой новогодних лампочек – это опять коммуналка. Пусть и экологически чистая.