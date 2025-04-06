А вы знали, когда в РФ появился отечественный электробус?

«За рулем» рассказал об особенностях конструкции электробуса Лужок

Электробусы серии Лужок конца 90‑х годов разрабатывала компания Комтранс в рамках столичной экологической программы. Было построено семь Лужков. Изюминка конструкции – в источнике питания: были использованы мелкосерийные тяговые конденсаторы завода Эсма из подмосковного Троицка.

Электробус серии Лужок во время испытаний на ВДНХ, 2000 г.

На одной зарядке Лужок проезжал 8 км, после чего требовал подзарядку, занимавшую 10–15 минут. Для обогрева на морозе служила бензиновая печка. Понятно, что машина предназначалась для кратковременных поездок по закрытым территориям типа ВДНХ. Но карьера у дорогостоящего и капризного Лужка всё равно не сложилась.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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