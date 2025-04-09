92-й бензин, классическая АКП и никакого наддува! Доступный «кореец» на вторичке
В России i30 второго поколения (индекс GD) официально продавали с лета 2012 года, поставляя машины чешской сборки: трех- и пятидверные хэтчбеки, а также универсал. При рестайлинге исчез базовый мотор 1.4.
Ближайший родственник i30 – Kia Ceed, также второго поколения. Общая архитектура кузова и идентичные наборы агрегатов. Основные различия – в наружном дизайне и оформлении салона: i30 внутри более «молодежный». Разницу в настройках подвески уловят не все: у Kia она помягче.
Ceed собирали в России, потому он был заметно дешевле и продавался намного лучше. На вторичке же цены практически одинаковые.
Достоинства
- Надежная машина.
- Просторный салон, нормальный багажник.
- Высокий уровень безопасности.
Недостатки
- Клиренс 150 мм.
- Посредственная шумоизоляция.
Моторы
Официально продавали только машины с атмосферниками G4FA 1.4 (100 л. с.) и G4FG 1.6 (130 л. с.) серии Gamma. Очень близки по конструкции, служат также на Rio и Солярисе, изучены вдоль и поперек. С надежностью и ресурсом полный порядок. Оба приемлют АИ‑92. Гидрокомпенсаторов нет.
Основной недостаток – склонность к задирам (возможные причины: разрушение нейтрализатора, грязное или некачественное масло, высокие нагрузки без прогрева). Случаются отказы катушек зажигания на пробегах до 100 тысяч км.
Мотор 1.6 здесь уже в модернизированном варианте с двумя фазорегуляторами, но и позже его еще улучшали. Например, в 2014 году радикально переработали цепной привод ГРМ, который до того не всегда выдерживал 150 тысяч км.
Побегавшим моторам рекомендуем все-таки топливо АИ‑95 – для продления жизни многим компонентам и минимизации проблем. А первое, что следует проверить при покупке – состояние нейтрализатора.
На универсалах встречается также дизель D4FB 1.6 (90 л. с. с МКП, 128 л. с. с АКП). Для дизеля сравнительно беспроблемный агрегат, а чугунный блок обеспечивает ресурс свыше 300 тысяч км.
Коробки передач
Мотор 1.4 сочетается только с механической трансмиссией, у 1.6 и дизеля – механика или автомат.
Механика – та же шестиступка M6CF1, что на всех небольших Hyundai и Kia вплоть до Креты. Присущи течи сальников, не очень живучи диски сцепления, требуется регулировка тросового привода переключения. Ресурс велик – критический износ отдельных элементов проявляется обычно после 200 тысяч км.
Гидроавтомат A6GF1 столь же распространен и изучен. Требователен к чистоте рабочей жидкости. Каких-то явных слабых мест не имеет, служит 250 тысяч км, при бережном отношении – больше.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска с многорычажной схемой сзади заточена на хорошие дороги и жестковата. На обычных до 80–100 тысяч км не доживают стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки, задние амортизаторы и пружины, иногда шаровые опоры и ступичные подшипники.
- Схожая ситуация с рулевым управлением: наконечники тяг и пластиковые втулки от тряски изнашиваются быстро.
- К тормозной системе нареканий нет, если не считать возможные отказы АБС. По мелочам беспокоит электрооборудование: выходят из строя обогрев сидений, стеклоподъемники, замок багажника, моторчики дворников и омывателя.
- Вместе с тем многие машины преодолевают 150–170 тысяч км до первого значимого ремонта.
Euro NCAP: 2012: пять звезд. Водитель/пассажир 90%, ребенок 90%, пешеход 67%, системы содействия безопасности 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: i30 1.6 АКП
Оптимальный выбор: i30 1.6 МКП или АКП
За те же деньги: Ford Focus, Kia Ceed, Opel Astra, Suzuki SX4
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