92-й бензин, классическая АКП и никакого наддува! Доступный «кореец» на вторичке

Эксперт оценил Hyundai i30 (2012–2017): вот какую версию лучше выбрать

В России i30 второго поколения (индекс GD) официально продавали с лета 2012 года, поставляя машины чешской сборки: трех- и пятидверные хэтчбеки, а также универсал. При рестайлинге исчез базовый мотор 1.4.

Ближайший родственник i30 – Kia Ceed, также второго поколения. Общая архитектура кузова и идентичные наборы агрегатов. Основные различия – в наружном дизайне и оформлении салона: i30 внутри более «молодежный». Разницу в настройках подвески уловят не все: у Kia она помягче.

Ceed собирали в России, потому он был заметно дешевле и продавался намного лучше. На вторичке же цены практически одинаковые.

Hyundai i30

Достоинства

Надежная машина.

Просторный салон, нормальный багажник.

Высокий уровень безопасности.

Недостатки

Клиренс 150 мм.

Посредственная шумоизоляция.

Моторы

Официально продавали только машины с атмосферниками G4FA 1.4 (100 л. с.) и G4FG 1.6 (130 л. с.) серии Gamma. Очень близки по конструкции, служат также на Rio и Солярисе, изучены вдоль и поперек. С надежностью и ресурсом полный порядок. Оба приемлют АИ‑92. Гидрокомпенсаторов нет.

Основной недостаток – склонность к задирам (возможные причины: разрушение нейтрализатора, грязное или некачественное масло, высокие нагрузки без прогрева). Случаются отказы катушек зажигания на пробегах до 100 тысяч км.

Мотор 1.6 здесь уже в модернизированном варианте с двумя фазорегуляторами, но и позже его еще улучшали. Например, в 2014 году радикально переработали цепной привод ГРМ, который до того не всегда выдерживал 150 тысяч км.

Побегавшим моторам рекомендуем все-таки топливо АИ‑95 – для продления жизни многим компонентам и минимизации проблем. А первое, что следует проверить при покупке – состояние нейтрализатора.

На универсалах встречается также дизель D4FB 1.6 (90 л. с. с МКП, 128 л. с. с АКП). Для дизеля сравнительно беспроблемный агрегат, а чугунный блок обеспечивает ресурс свыше 300 тысяч км.

Коробки передач

Мотор 1.4 сочетается только с механической трансмиссией, у 1.6 и дизеля – механика или автомат.

Механика – та же шестиступка M6CF1, что на всех небольших Hyundai и Kia вплоть до Креты. Присущи течи сальников, не очень живучи диски сцепления, требуется регулировка тросового привода переключения. Ресурс велик – критический износ отдельных элементов проявляется обычно после 200 тысяч км.

Гидроавтомат A6GF1 столь же распространен и изучен. Требователен к чистоте рабочей жидкости. Каких-то явных слабых мест не имеет, служит 250 тысяч км, при бережном отношении – больше.

Эксплуатационные болячки

Подвеска с многорычажной схемой сзади заточена на хорошие дороги и жестковата. На обычных до 80–100 тысяч км не доживают стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки, задние амортизаторы и пружины, иногда шаровые опоры и ступичные подшипники.

Схожая ситуация с рулевым управлением: наконечники тяг и пластиковые втулки от тряски изнашиваются быстро.

К тормозной системе нареканий нет, если не считать возможные отказы АБС. По мелочам беспокоит электрооборудование: выходят из строя обогрев сидений, стеклоподъемники, замок багажника, моторчики дворников и омывателя.

Вместе с тем многие машины преодолевают 150–170 тысяч км до первого значимого ремонта.

Euro NCAP: 2012: пять звезд. Водитель/пассажир 90%, ребенок 90%, пешеход 67%, системы содействия безопасности 86%.

Самое массовое предложение ­на вторичке: i30 1.6 АКП

Оптимальный выбор: i30 1.6 МКП или АКП

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