Прогрессивный советский грузовик: у него была уникальная трансмиссия

«За рулем» раскрыл подробности конструкции четырехосного грузовика ЗИЛ‑135Э

Четырехосный ЗИЛ‑135Э с бортовой электрической трансмиссией появился на свет в середине 60‑х годов. Шасси – бесподвесочное, кабина – стеклопластиковая. Два двигателя ЗИЛ‑375Я приводили в движение электрогенераторы, от которых ток поступал в 22‑киловаттные электромоторы четырех колес каждой стороны машины. Они были встроены в колесные ступицы, дополнительно оборудованные двухступенчатыми планетарными редукторами.

ЗИЛ‑135Э

Машину дорабатывали три года на протяжении 30 тысяч км испытательных пробегов: оснащали торсионной подвеской управляемых колес, снижали энергопотребление, повышали скорость передвижения и угол преодолеваемого подъема. Но в итоге решили, что она тяжелая, плохо управляемая и нерентабельная.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

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