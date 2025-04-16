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Прогрессивный советский грузовик: у него была уникальная трансмиссия

«За рулем» раскрыл подробности конструкции четырехосного грузовика ЗИЛ‑135Э

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Четырехосный ЗИЛ135Э с бортовой электрической трансмиссией появился на свет в середине 60х годов. Шасси – бесподвесочное, кабина – стеклопластиковая. Два двигателя ЗИЛ375Я приводили в движение электрогенераторы, от которых ток поступал в 22киловаттные электромоторы четырех колес каждой стороны машины. Они были встроены в колесные ступицы, дополнительно оборудованные двухступенчатыми планетарными редукторами.

ЗИЛ‑135Э
ЗИЛ‑135Э
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Машину дорабатывали три года на протяжении 30 тысяч км испытательных пробегов: оснащали торсионной подвеской управляемых колес, снижали энергопотребление, повышали скорость передвижения и угол преодолеваемого подъема. Но в итоге решили, что она тяжелая, плохо управляемая и нерентабельная.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Об истории появления и особенностях первого российского электробуса рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Военно-технический музей
Количество просмотров 12
16.04.2025 
Фото:Военно-технический музей
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