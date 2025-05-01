«За рулем» в мае: кроссоверы до 2 млн; проверка на трезвость по-новому; когда вернутся Renault и Toyota
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 5/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- 80 лет великой Победы: никто не забыт!
- Гран-при «За рулем» 2025: все победители
- Запретят ли «пробивать» машины по базам данных
- Лада Ларгус CNG, Нива Спорт и другие новинки
- Новые правила проверки водителей на состояние опьянения
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Omoda C7 для геймеров
- Bestune T90 – чем он отличается от кроссовера Hongqi HS3
- Haval H7 – как улучшенный Dargo X
- Jetour T2 Discovery: полный привод + гидроавтомат
- Новинки бренда GAC: кроссоверы GS4 и GS8 Traveller плюс седан Empow
ЗР АКТИВ
- Что не так с грузовиками Shacman
- Рассрочка – это лучше кредита?
- Вернутся ли Renault и Toyota
ЗР ТЕСТ
- Седан или лучше лифтбек? Bestune B70 против Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max
ЗР ЭКСПЕРТ
- Усилитель руля: гидро или электро?
- Толщиномеры, которые видят цинк
- Бывший завод Bridgestone в Ульяновске перезапущен
- Моторное масло: подороже и подешевле. Испытываем в такси
- Тросовые замки для велосипедов и автомобилей
ЗР РЕСУРС
- Вторые руки. Great Wall Hover не так уж надежен, как кажется
- Находим слабое место у 8-ступенчатого автомата Hyundai/Kia
- Обслуживаем Tank 300 своими силами
- Выбираем б/у: Geely Tugella; Peugeot 408
- Недорогие кроссоверы с гидроавтоматом
- Парк «За рулем»: Belgee X50; Лада Веста
А также:
- Главный автомобиль Победы: полуторка ГАЗ-АА
- Редкие машины времен Великой Отечественной
- Великая автобусная революция: от ЗИЛ-158В к ЛиАЗ-677
- Директор ГАЗа – о новых машинах и грузовых роботах
- Полноразмерные пикапы Foton V7 и V9 86
- Oting Palasso – самый странный пикап на рынке
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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20
01.05.2025
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