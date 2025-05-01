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«За рулем» в мае: кроссоверы до 2 млн; проверка на трезвость по-новому; когда вернутся Renault и Toyota

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 5/2025 – это:

ЗР МОМЕНТ

  • 80 лет великой Победы: никто не забыт!
  • Гран-при «За рулем» 2025: все победители
  • Запретят ли «пробивать» машины по базам данных
  • Лада Ларгус CNG, Нива Спорт и другие новинки
  • Новые правила проверки водителей на состояние опьянения

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Omoda C7 для геймеров
  • Bestune T90 – чем он отличается от кроссовера Hongqi HS3
  • Haval H7 – как улучшенный Dargo X
  • Jetour T2 Discovery: полный привод + гидроавтомат
  • Новинки бренда GAC: кроссоверы GS4 и GS8 Traveller плюс седан Empow

ЗР АКТИВ

  • Что не так с грузовиками Shacman
  • Рассрочка – это лучше кредита?
  • Вернутся ли Renault и Toyota

ЗР ТЕСТ

  • Седан или лучше лифтбек? Bestune B70 против Chery Arrizo 8 и Dongfeng Shine Max

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Усилитель руля: гидро или электро?
  • Толщиномеры, которые видят цинк
  • Бывший завод Bridgestone в Ульяновске перезапущен
  • Моторное масло: подороже и подешевле. Испытываем в такси
  • Тросовые замки для велосипедов и автомобилей

ЗР РЕСУРС

  • Вторые руки. Great Wall Hover не так уж надежен, как кажется
  • Находим слабое место у 8-ступенчатого автомата Hyundai/Kia
  • Обслуживаем Tank 300 своими силами
  • Выбираем б/у: Geely Tugella; Peugeot 408
  • Недорогие кроссоверы с гидроавтоматом
  • Парк «За рулем»: Belgee X50; Лада Веста

А также:

  • Главный автомобиль Победы: полуторка ГАЗ-АА
  • Редкие машины времен Великой Отечественной
  • Великая автобусная революция: от ЗИЛ-158В к ЛиАЗ-677
  • Директор ГАЗа – о новых машинах и грузовых роботах
  • Полноразмерные пикапы Foton V7 и V9 86
  • Oting Palasso – самый странный пикап на рынке

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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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«За рулем»
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 20
01.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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