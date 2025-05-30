Chery Tiggo 9 испытали суровой русской зимой: как он справился?

Кроссоверы Chery Tiggo 9, выпущенные в прошлом году, пережили первую русскую зиму. Мы решили проверить, насколько новый кроссовер адаптирован под наши дорожно-климатические условия. В качестве испытуемого «За рулем» выбрал настоящего «трудоголика», который ежедневно работает в пресс-парке Chery. Незавидная участь!

Первое знакомство с «девяткой» состоялось еще до официальной презентации. В ноябре прошлого года мы совершили на Chery Tiggo 9 пробег Москва – Териберка – Москва протяженностью 5000 км. Тогда новая машина прошла маршрут без замечаний. А мы отметили просторный семиместный салон, комфорт и плавный ход, многочисленные системы безопасности.

С момента начала продаж первые Chery Tiggo 9 уже пережили зиму, и мы решили проверить, насколько эта новая модель адаптирована под наши российские условия.

Выбранный нами для изучения автомобиль выпущен в прошлом году. На одометре – 15 000 км, многие из которых были нелегкими. Ведь этот автомобиль служит в пресс-парке Chery. Это означает, что трудится он, мягко говоря, не в тепличных условиях. Каждую неделю на нем ездят разные люди и тестируют зачастую в экстремальных режимах. Знаем мы этих автожурналистов!

Перед каждой выдачей автомобили в пресс-парке тщательно моют. Удивительно, но многочисленные водные процедуры практически не сказались на кузове. Лакокрасочное покрытие по-прежнему радует блеском. Никаких помутнений и вспучиваний нет и на элементах внешней отделки, декорированных под хром.

На внешнем слое ветрового стекла сколов хватает. Но ни одного расслоения или расходящихся лучей и трещин нет. Как и потертостей от «дворников».

Кстати, сами поводки стеклоочистителей полностью сохранили свое покрытие, и даже возле осей складывания, где коррозия появляется очень быстро, ее пока не наблюдается.

Лакокрасочное покрытие имеет не самую скромную, но и не рекордную толщину – около 100 микрон. Многочисленных сколов на капоте, бампере, стойках и кромке крыши не избежать.

Красоты темному кузову сколы не добавляют, но нет ни одного скола вглубь металла – а только до светлого грунта. Значит, грунт прочный и имеет хорошую адгезию с панелями кузова, поэтому даже в местах сколов краски быстрой коррозии ждать не стоит. Но, главным образом, потому, что все кузовные панели оцинкованы. Примечательно, что не сэкономили даже на панели крыши – она тоже гальванизирована, что далеко не всегда встречается и на более дорогих автомобилях.

На неокрашенных частях «спиц» легкосплавных колес немало мест, где лак с металла содран от неаккуратной езды – но дальше самих повреждений он пока нигде не отслаивается (хотя подреставрировать колеса во избежание потери товарного вида в будущем, конечно, не помешает).

Поднятый на подъемнике автомобиль не оставил сомнений в том, что его эксплуатация щадящей не была. Остатки тут и там травы вперемешку с глиной и потертости о грунт на поперечных усилителях лонжеронов свидетельствуют о внедорожных экзерсисах. Благо, стальная защита моторного отсека со своей задачей справилась.

Снизу все щедро покрыто пластизолем, который пока нигде не поддался «пескострую». А главное, в сварных швах и стыках элементов нет и намека на коррозию.

Резиновые заглушки в скрытых полостях дополнительно посажены на герметик, а внутренность «коробов» покрыта маслянистым антикоррозионным составом.

У Chery Tiggo 9 и тракт, и «банки» выполнены из качественной алюминизированной стали. Неизбежные потемнения есть только в местах сварки.

Порадовало и то, что даже зачатков ржавчины пока не наблюдается не только на элементах ходовой части, но и на крепеже. Обнадеживает.

Увиденное позволяет нам сказать, что в Chery действительно сделали качественный продукт. «Девятка» без проблем пережила зиму и жесткую эксплуатацию и, следовательно, хорошо адаптирована для наших дорожно-климатических условий.

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