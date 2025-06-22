Дешевый, экономичный, трансформируемый — представлен автомобиль новой концепции

Бюджетный пикап Slate можно заказать всего за 4 тысячи рублей

Стартап Slate решил объединить общеамериканскую любовь к пикапам и мечту о создании доступного электромобиля. Его первенцем стала компактная модель (пока без собственного имени) длиной 4435 мм с колесной базой 2743 мм.

Пикап Slate

На борт машина берет до 635 кг, а максимальная масса прицепа еще меньше, 453 кг. Электромотор мощностью 204 л. с. установлен сзади, полный привод не предусмотрен. Выбирать можно только емкость тяговой батареи: 52,7 или 84,3 кВт·ч.

Запас хода – 241 или 286 км соответственно. Максимальная скорость ограничена на скромных 145 км/ч, зато благодаря тяге электромотора и снаряженной массе 1634 кг набор сотни займет всего 8 секунд. Важно ли это для пикапа?

Кузов пикапа Slate

Концепция — аскетическая!

Выпускать пикап будут в предельно аскетичном варианте: только серого цвета, на штампованных дисках, без мультимедийной системы и даже с ручными стеклоподъемниками. Внешность и интерьер можно кастомизировать наклейками, накладками, литыми дисками и прочими аксессуарами.

Интерьер пикапа Slate

За доплату в салоне появятся планшет, съемная Bluetooth-колонка и другое оборудование. И только по части безопасности оснащение щедрое по умолчанию, дабы можно было претендовать на высший рейтинг в краш-тестах.

Slate представлен как двухместный пикап. Однако это машина-трансформер. Можно установить второй ряд сидений. А над ним – дуги безопасности или стационарную пластиковую крышу с классическим квадратным или «скошенным» спортивным дизайном. Комплекты для переделки можно заказать как сразу при покупке, так и в любой момент владения.

Под капотом пикапа Slate

Стартап утверждает, что за две недели количество предзаказов перевалило за 100 тысяч. Залог – всего 50 долларов, и его вернут в случае отказа от сделки.

Поставки запланированы только на конец 2026 года, поэтому пока обещания крайне привлекательной цены вилами по воде писаны. Сейчас говорят о 20 тысячах долларов. Но – с учетом госсубсидий, которых через полтора года может и не быть.

Подробности о серийной версии нового пикапа Chery Himla рассказаны тут.