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170 л.с., 420 Нм — популярный полноприводник получил дизель!

Новая версия пикапа JAC Т9 с дизельным двигателем ожидается в России летом

Российская пресс-служба компании JAC Motors анонсировала выход на рынок дизельной версии модели JAC Т9.

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На настоящий момент эта модель лидирует на авторынке РФ в сегменте новых пикапов, но доселе в ее моторной гамме присутствовал лишь один силовой агрегат: 2-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 224 л.с. и 390 Нм и работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Теперь же линейка пополнится дизелем, также имеющим рабочий объем 2 литра; этот двигатель выдает 170 л.с. и 420 Нм. Коробка передач адаптирована для работы с дизелем, отмечают в представительстве компании.

JAC T9
JAC T9
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Официальные даты старта продаж и подробные технические характеристики обещают объявить уже в ближайшее время.

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Что касается старта продаж, то они запланированы на лето текущего года... Тут стоит вспомнить, что в ближайшей перспективе на УАЗе планируется начать производство полного аналога JAC Т9, пикапа Sollers ST9, а чуть позже – и соплатформенного внедорожника, в Китае известного как JAC JS9. Интересно, какой набор силовых агрегатов будет у этих «русифицированных» Джаков.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13752
07.06.2025 
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