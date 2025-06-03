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Полноприводник сборки УАЗа — новые фото!

Появились новые фотографии перспективного полноприводного пикапа Sollers ST9

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В Сети появились свежие фотографии перспективного полноприводного пикапа Sollers ST9, который планируют к запуску на УАЗе. Недавно машину показали министру промышленности Антону Алиханову, тогда же стало известно о том, что старт сборки назначен на III квартал 2025 года. По сообщению источника, распространившего снимки, видимых отличий от китайского оригинала, помимо иных шильдиков эмблем, показанная машина не имеет.

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Sollers ST9 (фактически – переименованный JAC T9) – это старший брат уже запущенных на УАЗе пикапов Sollers ST6 и ST8. Под выпуск новой линейки Ульяновский автозавод существенно модернизирует производство, включая постройку нового прессового цеха. На основе JAC T9 / Sollers ST9 спроектирован 7-местный внедорожник (в Китае представлен как JAC JS9), который также планируется к выпуску на УАЗе – старт производства намечен на конец 2025-го – начало 2026 года. Машины будут производить по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов и рам.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6217
03.06.2025 
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