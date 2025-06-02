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УАЗ запустит новый полноприводник — известны сроки

Производство нового пикапа Sollers ST9 должно начаться в III квартале 2025 года

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Сборка нового полноприводного пикапа Sollers ST9, являющегося переименованной копией китайского JAC T9, должна начаться на УАЗе в III квартале 2025 года – об этом стало известно в ходе поездки главы Минпромторга РФ Антона Алиханова в Ульяновскую область. Источник со ссылкой на сайт ведомства подтверждает, что сейчас на УАЗе идет модернизация под выпуск ST9: монтаж новой сварочной линии и строительство логистической зоны.

JAC T9
JAC T9
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Также идут работы по монтажу новой прессовой линии и готовится запуск производства систем пассивной безопасности. Как известно, все эти работы УАЗ реализует за счет заемного финансирования по программам Фонда развития промышленности. На базе нового пикапа Sollers ST9 спроектирован и полноценный 7-местный внедорожник, выпускать который также планируется на УАЗе, а запуск производства намечен на конец 2025 года.

Источник: Автостат

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 593
02.06.2025 
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