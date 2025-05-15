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УАЗ строит огромный прессовый цех — рассказываем, зачем он нужен

На УАЗе началось создание прессового цеха для штамповки кузовов новых моделей

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Пресс-служба завода УАЗподелилась кадрами со стройки нового прессового цеха на территории предприятия. Судя по видео, сооружение планируется весьма серьезное, и в данный момент строительство находится на этапе подготовки к заливке фундамента, который должен быть особо прочным для установки многотонных прессов. На заводе проект называют крупнейшим за последние два десятилетия истории УАЗа.

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Общий объем инвестиций в проект составят 1,1 млрд рублей, из которых 0,8 млрд рублей будет привлечено в виде займа государственного Фонда развития промышленности. Сообщается также, что новый цех будет занят штамповкой деталей кузовов новых пикапов под маркой Sollers, а также перспективного внедорожника Sollers и моделей УАЗ. Сроки введения цеха в эксплуатацию пока не называются.

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Напомним, сейчас УАЗ выпускает линейку автомобилей под собственным брендом (Патриот, Пикап, Хантер и СГР), а также пикапы под маркой Sollers – ST6 и ST8, готовясь запускать производство «старшего» ST9 (все пикапы – переименованные модели JAC) и созданного на его базе внедорожника, который в России позиционируется как перспективная модель Sollers, а в Китае представлен под оригинальным именем JAC JS9.

Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 67
15.05.2025 
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