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УАЗ поднял цены на автомобили

Повышение цен на УАЗе: Патриот — от 1 835 000 рублей

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В самом начале мая Ульяновский автозавод переписал прайсы на свою продукцию. Праздничное повышение цен коснулось всего выпускаемого модельного ряда отечественных внедорожников. Сообщается, что модели Хантер и СГР («буханки» и «головастики») подорожали на 45 000 рублей, а Пикап и Профи – на 55 тысяч рублей.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Цены на автомобили УАЗ с 3 мая 2025 года

  • Патриот — от 1 835 000 рублей
  • Пикап — от 1 860 000 рублей
  • Профи — от 1 900 000 рублей
  • Хантер — от 1 645 000 рублей
  • СГР — от 1 565 000 рублей

Отметим, что приведенные цены актуальны только для автомобилей 2025 года выпуска – судя по последним сообщениям, машины прошлогодней сборки сохранили свои прайсы.

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В данный момент УАЗ обновляет свои модели: Патриот и Пикап скоро получат дизель 2.0 мощностью 136 л.с. (320 Нм), а Патриот дополнительно к обновлению моторной гаммы пройдет рестайлинг и обзаведется несколькими новыми (или обновленными) функциями. Некоторые из них уже внедряют: в апреле на Патриоты начали устанавливать усовершенствованную мультимедийную систему и улучшенную камеру заднего вида. Впрочем, едва ли подорожание связано именно с этим...

Источник: Автопоток, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
04.05.2025 
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