#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Lynk&Co 900
12 марта
Турбодизель и инновационный аккумулятор — на рынок выходит 845-сильный кроссовер
Раскрыты подробности премиального...
Интерьер Skoda Octavia А7
12 марта
Хорошо знакомая Skoda вернулась на российский рынок по доступной цене
В РФ в продаже появилась Skoda Octavia в старом...
Мы разыграли три автомобиля Лада и другие подарки: ищите себя в списках победителей!
12 марта
Мы разыграли три автомобиля Лада и другие подарки: ищите себя в списках победителей!
«За рулем» рассказал, кто получит седан Lada...

«Буханку» и Хантер снимают с производства? Ответ завода!

Алексей Спирин: УАЗ будет выпускать Хантер и «буханку», пока на них есть спрос

В большом интервью о модернизации производства на УАЗе, обновлении модельного ряда и старте выпуска новых моделей и модификаций гендиректор предприятия Алексей Спирин рассказал и о дальнейшей судьбе старожилов ульяновского конвейера – внедорожникам УАЗ Хантер и СГР.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Расширение и появление новых моделей происходит не в ущерб уже выпускаемым. У каждого автомобиля свой клиент. Он есть и у "буханки", и у Хантера: эти машины востребованы, они нужны. И пока на них есть спрос, завод будет их выпускать – это закон рынка», – объяснил Спирин.
Семейство СГР, в которое входят пассажирские (то есть «буханка») и грузовые («головастики») модификации, с изменениями выпускается на УАЗе уже 67 лет
Семейство СГР, в которое входят пассажирские (то есть «буханка») и грузовые («головастики») модификации, с изменениями выпускается на УАЗе уже 67 лет

Спирин отметил, что со времен исходного УАЗ-469, вставшего на конвейер в 1972 году, модель Хантер сильно изменилась: мощность двигателя возросла с 80 до 150 л.с., модернизировалась подвеска, появились дополнительные элементы безопасности. Эти машины нашли применение в армии, сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, коммунальных и сервисных службах, особенно в отдаленных регионах страны с плохими дорогами или там, где дорог вообще нет, подчеркнул топ-менеджер.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Что касается «буханки» (УАЗ СГР), ее глава предприятия назвал «автомобилем-спартанцем», уникальным по своим внедорожным возможностям, простоте, ремонтопригодности, демократичности эксплуатации – она продолжает пользоваться устойчивым спросом и поэтому останется на конвейере УАЗа. Также Спирин напомнил, что за разработку и запуск этой модели УАЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Напомним, исходная «буханка» УАЗ-452 стартовала в производстве в 1965 году, а ее предтеча УАЗ-450 – в 1958-м.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Количество просмотров 26
12.03.2025 
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0