«Буханку» и Хантер снимают с производства? Ответ завода!

Алексей Спирин: УАЗ будет выпускать Хантер и «буханку», пока на них есть спрос

В большом интервью о модернизации производства на УАЗе, обновлении модельного ряда и старте выпуска новых моделей и модификаций гендиректор предприятия Алексей Спирин рассказал и о дальнейшей судьбе старожилов ульяновского конвейера – внедорожникам УАЗ Хантер и СГР.

«Расширение и появление новых моделей происходит не в ущерб уже выпускаемым. У каждого автомобиля свой клиент. Он есть и у "буханки", и у Хантера: эти машины востребованы, они нужны. И пока на них есть спрос, завод будет их выпускать – это закон рынка», – объяснил Спирин.

Семейство СГР, в которое входят пассажирские (то есть «буханка») и грузовые («головастики») модификации, с изменениями выпускается на УАЗе уже 67 лет

Спирин отметил, что со времен исходного УАЗ-469, вставшего на конвейер в 1972 году, модель Хантер сильно изменилась: мощность двигателя возросла с 80 до 150 л.с., модернизировалась подвеска, появились дополнительные элементы безопасности. Эти машины нашли применение в армии, сельском хозяйстве, нефте- и газодобыче, коммунальных и сервисных службах, особенно в отдаленных регионах страны с плохими дорогами или там, где дорог вообще нет, подчеркнул топ-менеджер.

Что касается «буханки» (УАЗ СГР), ее глава предприятия назвал «автомобилем-спартанцем», уникальным по своим внедорожным возможностям, простоте, ремонтопригодности, демократичности эксплуатации – она продолжает пользоваться устойчивым спросом и поэтому останется на конвейере УАЗа. Также Спирин напомнил, что за разработку и запуск этой модели УАЗ был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Напомним, исходная «буханка» УАЗ-452 стартовала в производстве в 1965 году, а ее предтеча УАЗ-450 – в 1958-м.

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Источник: Известия