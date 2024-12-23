Как раньше уже не будет — автоконцерн решил ключевую проблему своего автомобиля

УАЗ модернизировал штамповую оснастку — качество «буханки» станет в разы лучше

Специалисты «УАЗ-Техинструмента» (принадлежит Ульяновскому автомобильному заводу – УАЗ) модернизировали производство штамповой оснастки. Теперь 90% деталей заменили, а остальные – отремонтировали и восстановили.

УАЗ СГР «буханка»

Ожидается, что после модернизации оснастки штамповая оснастка обретет новый жизненный цикл, а производимые на ее основе кузовные детали получат более точное сопряжение. Это значит, что все неровные зазоры, сквозные щели и другой брак, связанный с кузовом, на машинах семейства СГР останется в прошлом. Дело в том, что именно к качеству кузова у владельцев «буханок» было больше всего претензий.

УАЗ СГР «буханка»

Напомним, ранее на УАЗе сообщили, что модель СГР снова пройдет сертификацию и получит новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Не исключено, что в нем пропишут двигатель экологического класса Евро-5, его мощность составляет 112,2 л.с. и 213 Нм крутящего момента – это на 15 Нм больше, чем у прежнего мотора класса Евро-2.

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Источник: avtonovostidnya.ru