Как раньше уже не будет — автоконцерн решил ключевую проблему своего автомобиля

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УАЗ модернизировал штамповую оснастку — качество «буханки» станет в разы лучше

Специалисты «УАЗ-Техинструмента» (принадлежит Ульяновскому автомобильному заводу – УАЗ) модернизировали производство штамповой оснастки. Теперь 90% деталей заменили, а остальные – отремонтировали и восстановили.

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УАЗ СГР «буханка»
УАЗ СГР «буханка»

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Ожидается, что после модернизации оснастки штамповая оснастка обретет новый жизненный цикл, а производимые на ее основе кузовные детали получат более точное сопряжение. Это значит, что все неровные зазоры, сквозные щели и другой брак, связанный с кузовом, на машинах семейства СГР останется в прошлом. Дело в том, что именно к качеству кузова у владельцев «буханок» было больше всего претензий.

УАЗ СГР «буханка»
УАЗ СГР «буханка»

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Напомним, ранее на УАЗе сообщили, что модель СГР снова пройдет сертификацию и получит новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Не исключено, что в нем пропишут двигатель экологического класса Евро-5, его мощность составляет 112,2 л.с. и 213 Нм крутящего момента – это на 15 Нм больше, чем у прежнего мотора класса Евро-2.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:УАЗ
Количество просмотров 11
23.12.2024 
Фото:УАЗ
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