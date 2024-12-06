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УАЗ больше не продает Хантер? Ответ завода!

На УАЗе отреагировали на слухи о запрете продаж внедорожника Хантер

Ульяновский автозавод опроверг слухи о том, что официальные дилеры предприятия перестали принимать заказы на классическую модель предприятия, внедорожник УАЗ Хантер. По всей вероятности, таковые слухи появились после публикации свежих цифр продаж этой модели.

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Напомним, ранее в Сети появились данные о реализации дилерами различных моделей УАЗа в ноябре, и получается, что семейство УАЗ СГР («буханки» и «головастики») разошлось тиражом 1020 единиц, УАЗ Патриот 810 единиц; грузовиков УАЗ Профи продали 432 штуки, УАЗ Пикап – 390 штук, а модели Хантер было продано всего 13 машин.

УАЗ Хантер в спецверсии «Экспедиция»
УАЗ Хантер в спецверсии «Экспедиция»

Источник со ссылкой на представителя УАЗа сообщает, что УАЗ Хантер по-прежнему доступен для покупки. Если заказать машину сейчас, отгрузка ее дилеру произойдет в феврале 2025 года. То есть срок ожидания нового Хантера обычным «гражданским» клиентом на данный момент составляет минимум два месяца.

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Стоит напомнить, что в ноябре Хантер перешел на новый двигатель: вместо старого 112-сильного бензинового движка ЗМЗ-40911 теперь ставят 150-сильный ZMZ Pro (ЗМЗ-409051), ранее применявшийся лишь на моделях Патриот, Пикап и Профи. Рекомендованные цены на более мощный Хантер стартуют от 1 530 000 рублей, тогда как машины в прежней версии, оставшиеся у дилеров, оцениваются заводом на 20 тысяч дешевле.

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Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4929
06.12.2024 
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3