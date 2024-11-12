#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Кроссовер Chery Tiggo 9
15 ноября
Гибридный вариант Chery Tiggo 9 тоже появится в России
«Китайские автомобили»: гибридный Chery Tiggo 9...
По параллельному импорту могут привезти что угодно, но как быть с русификацией?
15 ноября
Названы 10+ недостатков и проблем современных китайских автомобилей
«За рулем» перечислил, с чем приходится...
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
15 ноября
Как автомобилисты выбирают автосервис: главные критерии и смена предпочтений
Аналитики рассказали, на что ориентируются...

УАЗ Хантер с новым мощным двигателем — есть цены!

Официальный сайт УАЗа опубликовал цены на УАЗ Хантер с мотором ZMZ Pro

В ноябре УАЗ начал продажи классического внедорожника УАЗ Хантер с новым двигателем ZMZ Pro, и теперь есть официальные цены на эту версию. Напомним, что новым этот бензиновый 149-сильный движок является собственно для Хантера: УАЗ уже давно применял его, но до настоящего времени – лишь на более дорогих моделях Патриот, Пикап и Профи.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Отметим, что цена на УАЗ Хантер, оснащенный мотором ZMZ Pro, уже называлась – «За рулем» писал об этом еще в начале ноября. Однако теперь информация размещена на сайте производителя и потому носит официальный и окончательный статус: рекомендованная розничная цена (РРЦ) на 149-сильный внедорожник начинается с 1 530 000 рублей за базовую версию Fleet.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Кстати, Хантер с прежним мотором ЗМЗ-40911, развивающим 112 л.с., Ульяновский автозавод уже снял с производства. Однако такие машины еще будут продавать – у завода и дилеров еще есть запасы этих автомобилей, а на официальном сайте пока значатся РРЦ на них. Со старым движком Хантер на 20 тысяч рублей дешевле.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автопоток

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12169
12.11.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+3