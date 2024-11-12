УАЗ Хантер с новым мощным двигателем — есть цены!

Официальный сайт УАЗа опубликовал цены на УАЗ Хантер с мотором ZMZ Pro

В ноябре УАЗ начал продажи классического внедорожника УАЗ Хантер с новым двигателем ZMZ Pro, и теперь есть официальные цены на эту версию. Напомним, что новым этот бензиновый 149-сильный движок является собственно для Хантера: УАЗ уже давно применял его, но до настоящего времени – лишь на более дорогих моделях Патриот, Пикап и Профи.

Отметим, что цена на УАЗ Хантер, оснащенный мотором ZMZ Pro, уже называлась – «За рулем» писал об этом еще в начале ноября. Однако теперь информация размещена на сайте производителя и потому носит официальный и окончательный статус: рекомендованная розничная цена (РРЦ) на 149-сильный внедорожник начинается с 1 530 000 рублей за базовую версию Fleet.

Кстати, Хантер с прежним мотором ЗМЗ-40911, развивающим 112 л.с., Ульяновский автозавод уже снял с производства. Однако такие машины еще будут продавать – у завода и дилеров еще есть запасы этих автомобилей, а на официальном сайте пока значатся РРЦ на них. Со старым движком Хантер на 20 тысяч рублей дешевле.

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Источник: Автопоток