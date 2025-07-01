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«За рулем»-июль: Веста с новой коробкой; сколько мы готовы платить за автомобиль; немецкий ВАЗ-2105

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«За рулем» № 7/2025 – это:

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«За рулем»
Количество просмотров 74
01.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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