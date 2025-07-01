«За рулем»-июль: Веста с новой коробкой; сколько мы готовы платить за автомобиль; немецкий ВАЗ-2105
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» № 7/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Чего боятся автодилеры
- Гран-при «За рулем» 2025: награждаем победителей!
- Как будут штрафовать за шумный транспорт
- Toyota RAV4 шестого поколения и другие новинки
- Сколько мы готовы платить за автомобили
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Нива Спорт: первая встреча
- Как едет Лада Веста с 6-ступенчатой коробкой передач
- Haval F7x – только полный привод!
- KGM Torres – наследник автомобилей SsangYong
- Hongqi H6 – это лифтбек
- Обновленный гибрид Li L7 – официально или нет?
ЗР АКТИВ
- Нужны хорошие дороги! А финансирование?
- Камерный контроль за наличием ОСАГО – уже с ноября
- Москва: платные парковки и платные дворы
ЗР ТЕСТ
- Среднеразмерные кроссоверы: Bestune T90 или GAC GS4?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Сколько протянет бензонасос?
- Испытываем на дорогах: сигнатурные радар-детекторы против обычных
- Нужно ли в автомобиле изотермическое покрывало
- Говорите правильно: автомобильные термины
- Выбираем хороший эндоскоп – пригодится!
- Ликбез: главное об аудиосистемах
- Подбираем чехлы на сиденья
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Changan CS35; Haval F7; Toyota C-HR; Volvo S60; Toyota Wish
- Вторые руки. Mazda 6 поколения GJ
- Стояночные тормоза: от карет до современности
- Вторичка: автомобили из Узбекистана 64
- Парк «За рулем»: Belgee X70 как семейный автомобиль
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- Фургон Соллерс SF1
- Haval M6 LCV – такого вы еще не видели
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.07.2025
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