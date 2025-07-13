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Почему в Российской империи не прижились платные дороги?

Платные дороги при Елизавете Петровне были признаны нерентабельными

Платные дороги появились в России еще при Елизавете Петровне.

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На части Першпективной дороги – будущей М-11 – за проход скота следовало уплатить 2 копейки, а за проезд на карете с шестеркой лошадей – 24 копейки.

Само собой, тут же нашлось множество объездных путей. В ответ власти установили массу дополнительных застав с «рогатками» – так называли шлагбаумы.

После оплаты проезда выдавался печатный ярлык, который следовало отдать сборщику противоположной заставы. При отсутствии ярлыка неплательщика отправляли в исходную точку маршрута.

Трасса М-11 сегодня
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Но в итоге проект не стал успешным: денег на ремонт дорог всё равно не хватало, а многочисленному персоналу нужно было платить за работу. Поэтому в 1754 году вышел указ о прекращении подобного сбора денег.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • История появления первого в России ж/д моста рассказана здесь.

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Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
13.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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