Почему в Российской империи не прижились платные дороги?

Платные дороги при Елизавете Петровне были признаны нерентабельными

Платные дороги появились в России еще при Елизавете Петровне.

На части Першпективной дороги – будущей М-11 – за проход скота следовало уплатить 2 копейки, а за проезд на карете с шестеркой лошадей – 24 копейки.

Само собой, тут же нашлось множество объездных путей. В ответ власти установили массу дополнительных застав с «рогатками» – так называли шлагбаумы.

После оплаты проезда выдавался печатный ярлык, который следовало отдать сборщику противоположной заставы. При отсутствии ярлыка неплательщика отправляли в исходную точку маршрута.

Трасса М-11 сегодня

Но в итоге проект не стал успешным: денег на ремонт дорог всё равно не хватало, а многочисленному персоналу нужно было платить за работу. Поэтому в 1754 году вышел указ о прекращении подобного сбора денег.

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