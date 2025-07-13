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«Cпортивный» мусоровоз: его непременно полюбят горожане

Представлен перспективный электрический мусоровоз МАЗ GTe

МАЗ показал в Москве прототип электрического мусоровоза под «спортивным» индексом GTe.

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Низкая, вынесенная вперед кабина удобна для подобных машин, требующих множества входоввыходов за смену. За границей такая схема используется уже несколько десятилетий, однако в странах СНГ остается экзотикой. Белорусы разместили в кабине сразу четыре кресла для водителя и трех операторов.

Концепт электрический. Электромотор мощностью 204 л.с. и литий-железо-фосфатная батарея емкостью 256 кВт·ч обеспечивают запас хода до 200 км.

Электрический мусоровоз МАЗ GTe
Электрический мусоровоз МАЗ GTe
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ТЕСТ МАСЕЛ

Тихая и экологически чистая силовая установка позволяет работать в жилых зонах по ночам. В 20кубовый кузов можно загрузить до 10 т отходов. Универсальные захваты работают со всеми типами контейнеров.

В перечень оборудования входят камеры кругового обзора, кондиционер, обогрев лобового стекла.

О перспективах серийного выпуска ничего не сообщается.

  • О необычном советском мусоровозе рассказана тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:МАЗ
Количество просмотров 6
13.07.2025 
Фото:МАЗ
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