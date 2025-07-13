«Cпортивный» мусоровоз: его непременно полюбят горожане

Представлен перспективный электрический мусоровоз МАЗ GTe

МАЗ показал в Москве прототип электрического мусоровоза под «спортивным» индексом GTe.

Низкая, вынесенная вперед кабина удобна для подобных машин, требующих множества входов‑выходов за смену. За границей такая схема используется уже несколько десятилетий, однако в странах СНГ остается экзотикой. Белорусы разместили в кабине сразу четыре кресла – для водителя и трех операторов.

Концепт электрический. Электромотор мощностью 204 л. с. и литий-железо-фосфатная батарея емкостью 256 кВт·ч обеспечивают запас хода до 200 км.

Электрический мусоровоз МАЗ GTe

Тихая и экологически чистая силовая установка позволяет работать в жилых зонах по ночам. В 20‑кубовый кузов можно загрузить до 10 т отходов. Универсальные захваты работают со всеми типами контейнеров.

В перечень оборудования входят камеры кругового обзора, кондиционер, обогрев лобового стекла.

О перспективах серийного выпуска ничего не сообщается.

О необычном советском мусоровозе рассказана тут.