Неизвестные... мусоровозы СССР (их помнят только питерцы!)

Зачем тащить, когда можно перекатывать? Армейская смекалка когда-то нашла применение в Ленинграде.

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В 1950 году в Ленинграде разработали цилиндрические мусорные баки, которые можно было устанавливать на автомобили в горизонтальном положении, а также перекатывать вручную по земле.

А в 1952‑м на шасси ГАЗ‑51 построили опытную машину МКМ‑51, на которую можно было положить девять баков емкостью по 500 литров, установленными продольно в три ряда, по три в каждом.

Идея вскоре получила развитие: был создан «чисто ленинградский мусоровоз» МКМ‑4 с задней разгрузкой шести контейнеров емкостью по 500 литров, размещенных на двух продольных подрамниках в два ряда, по три бачка в каждом. Такие работяги трудились в городе на Неве вплоть до 90‑х годов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?

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Фото: из архива автора