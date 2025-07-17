Качественный автозвук – это не обязательно дорого. Объясняем простыми словами

Эксперт рассказал, в каких автомобилях штатная музыка лучше магнитолы из коробки

Всё, что касается воспроизведения звука – аудио – в современных машинах отходит на второй план. Львиная доля автомобилей выпускается с заводскими аудиосистемами, самому выбирать ничего не нужно.

Да и, на первый взгляд, невозможно, ведь отдельная магнитола канула в Лету, интегрировавшись в медиакомплексы. Но рынок аудиокомпонентов от этого не сократился – он перестроился.

Малыми вложениями

Если душа просит тюнинга, варианты есть. Начать стоит с динамиков. Задача производителя машины – дать приемлемое качество за минимальную цену и обеспечить долговечность не меньше гарантийного срока. Поэтому не стоит рассчитывать на что-то действительно крутое.

Исключение – топовые комплектации с брендовой аудиосистемой. Такие давно уже ставят и на китайские машины, причем почти всегда к звучному имени прилагается увеличенное число колонок. Например, в салоне кроссовера Exceed VX их 23, а во внедорожнике Cadillac Escalade последнего поколения – до 36 динамиков! Кажется, такой оркестр выдаст приличный звук, даже если его «солисты» будут расставлены не слишком умело.

Можно установить другие динамики вместо штатных, благо их размеры унифицированы. Характеристики лучше подбирать со специалистами на базе предпочтений по жанру музыки, типа автомобиля и финансовых возможностей.

Увы, вряд ли получится изменить штатное расположение акустики. Лучший вариант – в верхней части передней панели, чтобы идущий вверх звук отражался от твердого лобового стекла. Но такое размещение встречается только у продвинутых аудиосистем и, соответственно, в недешевых машинах.

В большинстве массовых автомобилей основные динамики стоят в нижней части боковых дверей. С точки зрения качества звучания это не очень хорошо: велико расстояние от уха по вертикали, но при этом минимально – по горизонтали. В результате слышны только низкие частоты. Высокие вытягивают с помощью «пищалок» на стойках кузова.

Да и сами двери с обшивками не обеспечивают требуемых для хорошей «музыки» параметров. Поэтому если вы решились на замену колонок, правильно будет заодно сделать вибро- и шумоизоляцию дверей.

Есть любопытная трактовка влияния автозвука на безопасность. Если звуковая сцена формируется на уровне головы водителя и спереди, что достигается установкой акустики в верхней части передней панели, то человек подсознательно концентрируется на том, что впереди – на дороге. Если же звук идет преимущественно сзади, то и внимание уходит туда же.

Можно ограничиться только ею, оставив заводские динамики. Это тоже даст результат, хотя и менее заметный. Грубо говоря, «необработанная» дверь до половины звука выпускает наружу, а не по месту назначения. Могу подтвердить личным опытом: после комплексной шумоизоляции редакционной Весты родная аудиосистема заиграла лучше.

Следующий шаг – замена проводки. Штатная слишком тонкая: из 15–20 Вт на динамик, которые выдает на выходе магнитола, до акустики доходит на 2–3 Вт меньше. Проложив медные многожильные провода сечением минимум 1,5 мм², вы снизите потери мощности. Разница окажется весьма заметна для придирчивого уха.

Заодно можно заменить и питающий провод головного устройства – для той же цели. Проложить лучше прямо от аккумулятора через предохранитель, использовав сечение 2,5–3 мм².

Усилить нужно

Эти доработки не меняют вид салона, что для многих водителей принципиально. Почти незаметно можно пройти еще две ступени – установку усилителя и активного сабвуфера.

Последний порадует любителей басов, которые на достойном уровне заводские динамики выдавать не способны. Установка в багажник годится для хэтчбеков и всех типов универсалов: объем, в котором работает сабвуфер, объединен с салоном. А вот в седане, чтобы он не старался впустую, единственный вариант – вывести динамик в сторону салона через лючок в спинке дивана.

Динамики маленького и большого диаметров в теории могут играть басы одинаково. Однако первому потребуется перемещение диффузора в диапазоне, например, 2 см, а второму – несколько миллиметров. Чем меньше диапазон колебания, тем меньше искажений звука.

Можно получить басы и без установки сабвуфера. Потребуется заменить штатные динамики, у которых, как правило, высокая нижняя рабочая частота, 70–80 Гц, на компоненты с показателем 40–50 Гц. Однако попутно у них существенно уменьшается чувствительность, что приведет к просадке громкости. Эту проблему решает внешний усилитель.

Усилитель необходим для качественного звука и в случае большого объема салона. В нем «теряются» низкие частоты. В компактных моделях легче обойтись без него, а для подстройки под внутренний объем в некоторых моделях предусмотрена регулировка частоты.

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ Отечественные автомобили в простых комплектациях, как и десятилетия назад, лишены аудиосистем. Большинству водителей хватает самых недорогих компонентов – лишь бы что-то играло. Простенькую новую магнитолу можно купить за 1000 рублей, однако самые дешевые аппараты и акустика могут прослужить всего год-два. Главным образом виновато в этом плохое качество пайки. На него накладываются сложные условия жизни в машине: тряска, вибрации, влажность, перепады температур.

Всему голова

Головное устройство (ГУ) в нынешних автомобилях корректно заменить сложно. Оно интегрировано в сложный медиакомплекс, который рулит всем в машине, от «климата» до ездовых настроек.

Для тех, кто не хочет заморачиваться подбором отдельных компонентов, существуют готовые установочные комплекты с акустикой, проводами, усилителем и мелочами для монтажа.

Выход для фанатов – установить второе ГУ методом скрытого монтажа, в бардачок или подлокотник. Акустика под него монтируется в штатные места. Заводская «голова» при этом не отключается: под нее выводится отдельный динамик для трансляции сервисных сигналов и голоса. Для управления новой аудиосистемой придется забыть о кнопках на руле и пристроить где-то отдельный пульт.

Есть и хорошие новости. Современные аудиосистемы стали компактнее. В них уже нет ни кассетной деки, ни CD-проигрывателя. Они перешли на цифровую обработку сигнала: источники звука теперь флешка и подключенный по Bluetooth телефон. Существуют модели, которые ненамного толще, чем знакомая автомобилистам 2000‑х годов съемная панель.

Тех, кому хочется поностальгировать под музыку со старых носителей, порадовать нечем. Магнитолы под кассету и CD в массовом сегменте давно не представлены – только в премиальном и люксовом, но цена точно не обрадует. Выходом остается поиск бывших в употреблении аппаратов. Их пока хватает.

Хотя время их не щадит: даже если посчастливится отхватить магнитолу в нераспакованной коробке, не факт, что она будет звучать, как новая. В частности, теряют емкость электролитические конденсаторы. Ее можно восстановить, если оставить аппарат на 10–12 часов с подключенным питанием. То есть – правильно подготовить к эксплуатации.

А вот менять сразу всё подряд на новое не стоит: компоненты «из тех времен», как правило, лучше и долговечнее новых.

***

Автомагнитола в привычном виде ушла из современных машин. Однако это не мешает при желании прокачать звук. Главное – не увлекаться до стадии, когда бюджет и вид салона выйдут за рамки разумного.