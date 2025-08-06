Закат рынка электромобилей — что происходит

Эксперт объяснил, почему льготы для владельцев электромобилей заканчиваются

Правда ли, что эпоха бесплатной энергии для электрокаров закончилась? Решение столичных властей о переводе городских зарядных станций на платный режим работы изменило привычную экономику владения электромобилем. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал, чего стоит ожидать владельцам электрических автомобилей.

Фактология вопроса бесплатных зарядок

С 23 июля 2025 года в социальных сетях стали появляться посты о том, что зарядные станции проекта «Энергия Москвы» перешли на платный режим. Тарифы составили 15 рублей за киловатт-час на станциях переменного тока (22-44 кВт) и 20 рублей – на быстрых станциях постоянного тока (от 50 кВт).

«Энергия Москвы» – это городская программа, реализуемая Департаментом транспорта Москвы (всего около 350 зарядок). Также сообщается, что другие сети, такие как Мосэнерго, «Россети Электротранспорт», Charging Station, тоже стали взимать плату за зарядку.

В Москве на данный момент бесплатных общественных зарядных станций для электромобилей уже нет.

Для электромобиля типа Москвич 3е полная зарядка батареи на данный момент стоит около 1360 рублей, а владельцы популярных китайских моделей платят от 1100 до 2800 рублей за цикл – все зависит от емкости аккумулятора. Это, по сути, нивелирует главное конкурентное преимущество электрокаров перед бензиновыми машинами – дешевую эксплуатацию и экономию на топливе. В среднем зарядка обойдется теперь владельцу в 300 рублей за 100 км пробега.

Господдержка электротранспорта

В стране пока сохранилась система льготного кредитования, при которой можно получить компенсацию до 25% стоимости электромобиля, но не более 700 тысяч рублей, при условии, что автомобиль произведен на территории России. Это особенно выгодно для Москвича 3е.

Но потребители имеют все основания опасаться, что и эти льготы скоро отменят. Они помнят, что федеральные власти пытались вернуть транспортный налог для электромобилей во втором полугодии 2025 года. Правда, Москва оставила для себя нулевую ставку и даже придала ей долгосрочный статус – это важное отличие от политики других регионов.

В любом случае, с 1 января 2025 года утилизационный сбор на электромобили и гибриды увеличился в 20,47 раза: для утилизации электромобилей действуют те же правила, что и для обычных автомобилей. Также владельцы электромобилей пока могут бесплатно пользоваться городскими парковками в Москве. Но как долго это продлится?

Проблемы электромобилей

В 2024 году продажи «электричек» достигли рекордных 17,8 тысячи машин – почти на треть больше, чем годом ранее. Однако уже в начале 2025 года наметился резкий спад: заметно подросли сборы за утилизацию, выросли расценки на кредиты, усложнился импорт.

Одной из ключевых проблем, ограничивающих популярность электромобилей в России, остается их поведение в зимних условиях. При температуре -20°C электромобиль может проехать всего 80-110 километров при включенном отоплении. Запас хода может сократиться еще на 20-50% в зависимости от модели.

Заряжать электромобиль дома

Надеяться, что владельцы электромобилей массово будут заряжаться от домашней сети – наивно. Это опасно и очень долго. От обычной сети электрокар будет заряжаться почти сутки. Владельцам машин, которые живут в многоквартирных домах, этот вариант вряд ли стоит рассматривать, да и соседи вряд ли будут довольны протянутыми на улицу проводами.

Для зарядки электромобиля дома нужна надежная проводка и специальное оборудование, выделенная линия.

Судьба российских электрокаров

Новые реалии однозначно отразятся на судьбе отечественных моделей электротранспорта. Электрический Москвич (адаптированная версия китайского JAC JS4), который должен был стать символом российского электротранспорта, оказался в ситуации неопределенности: продажи падают, а его будущее во многом зависит от успеха амбициозного проекта собственного электрокроссовера Атом, который предприятие обещает показать уже к концу года.

Очевидно, что даже при всех мерах поддержки цена, уровень локализации и технологическая самостоятельность наших электромобилей все еще уступают зарубежным аналогам. При этом не так давно правительство России утвердило амбициозный план увеличения производства электромобилей и гибридов в семь раз к 2030 году – с 8 тысяч до 54,2 тысячи единиц. На разработку унифицированной платформы выделено 160 млрд рублей.

Москвич 8

Но коммерческий директор завода «Москвич» Максим Златокрылец не теряет оптимизма. Он заявил о планах продать 35-40 тысяч автомобилей всех моделей в 2025 году. Это на 29-48% больше плановых показателей 2024 года. В прошлом году продали 1,3 тысячи электромобилей Москвич 3е. В модельной линейке планируется появление нового семиместного кроссовера Москвич 8. Партнер проекта Evolute на липецком заводе «Моторинвест» планирует запуск производства Атома.

На нескольких заводах, в частности в Липецке, Калининграде и Москве, продолжают сборку электрокаров зарубежных разработок. АВТОВАЗ реализует электрический Lada e-Largus, но на 31 июля 2025 года продан только 1 (один) электромобиль.

Конец моды на электрокары

За рубежом электротранспорт давно перестал быть модой и стал выбором не энтузиастов социальной ответственности и зеленой повестки, а прагматиков, для которых издержки владения и уровень инфраструктуры оправдывают подобное решение.

Некоторые эксперты продолжают утверждать, что суммарная выгода владельца электромобиля за первые 3-5 лет может достигать 1,5-2 миллионов рублей с учетом всех льгот и экономии на топливе. Но, говоря откровенно, такие прогнозы кажутся не слишком оправданными. Да, часть льгот пока сохраняется, но очевидно: налоговая нагрузка будет только расти, а существующие преференции – пересматриваться.

Введение платы за зарядку, возможно, не означает полного краха электротранспорта в России, но этот шаг точно завершает эпоху «зеленых подарков». Будущее – за теми отечественными производителями, которые смогут предложить конкурентоспособный продукт без опоры на льготы и субсидии. Но как мы видим сейчас, это – утопия.

