Просторные, удобные, безопасные — новые КАМАЗы уже на дорогах

Электробусы КАМАЗ пятого поколения с индексом 52222 вышли на маршруты в Москве

На московские маршруты вышли первые электробусы КАМАЗ‑52222. Завод называет их пятым поколением.

Столица получит 400 машин до конца 2025 года и еще 700 в 2026–2027 годах.

Внешне электробус проще всего узнать по светотехнике со светодиодными «дугами» спереди и сзади почти на всю ширину кузова.

Новинка отличается более прочной конструкцией с повышенной антикоррозийной стойкостью кузова и широкой унификацией по всему модельному ряду.

Модель получила литий-никель-марганец-кобальтовую тяговую батарею емкостью 230 кВт·ч. С нею запас хода вырос до 100 км. Электропортальные мосты оснащены двумя двигателями мощностью 245 л. с. каждый. На полную зарядку от 300‑киловаттной станции требуется 55 минут.

Электробус КАМАЗ‑52222

Для удобства и безопасности пассажиров средняя и задняя двери открываются не внутрь, а раздвигаются наружу – как в современных вагонах метро и электричек.

По аналогии с метро и ж/д транспортом сделана и подсветка дверей: зеленая или красная для индикации начала и окончания посадки. Проемы стали шире, увеличена площадь накопительных площадок.

Появились дополнительные места для багажа на передних колесных арках. С шести до восьми увеличено число отопителей, перераспределены воздушные потоки.

Удобнее стало и водителю – благодаря новой приборной панели и сиденью с увеличенным количеством настроек.

Появилось новое оборудование: обогрев руля, электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и предупреждения о столкновении.

