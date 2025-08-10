Просторные, удобные, безопасные — новые КАМАЗы уже на дорогах
На московские маршруты вышли первые электробусы КАМАЗ‑52222. Завод называет их пятым поколением.
Столица получит 400 машин до конца 2025 года и еще 700 в 2026–2027 годах.
Новинка отличается более прочной конструкцией с повышенной антикоррозийной стойкостью кузова и широкой унификацией по всему модельному ряду.
Модель получила литий-никель-марганец-кобальтовую тяговую батарею емкостью 230 кВт·ч. С нею запас хода вырос до 100 км. Электропортальные мосты оснащены двумя двигателями мощностью 245 л. с. каждый. На полную зарядку от 300‑киловаттной станции требуется 55 минут.
По аналогии с метро и ж/д транспортом сделана и подсветка дверей: зеленая или красная для индикации начала и окончания посадки. Проемы стали шире, увеличена площадь накопительных площадок.
Появились дополнительные места для багажа на передних колесных арках. С шести до восьми увеличено число отопителей, перераспределены воздушные потоки.
Удобнее стало и водителю – благодаря новой приборной панели и сиденью с увеличенным количеством настроек.
Появилось новое оборудование: обогрев руля, электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и предупреждения о столкновении.
- О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказано тут.
