Экология
Просторные, удобные, безопасные — новые КАМАЗы уже на дорогах

Электробусы КАМАЗ пятого поколения с индексом 52222 вышли на маршруты в Москве

На московские маршруты вышли первые электробусы КАМАЗ52222. Завод называет их пятым поколением.

Столица получит 400 машин до конца 2025 года и еще 700 в 2026–2027 годах.

Внешне электробус проще всего узнать по светотехнике со светодиодными «дугами» спереди и сзади почти на всю ширину кузова.
Внешне электробус проще всего узнать по светотехнике со светодиодными «дугами» спереди и сзади почти на всю ширину кузова.

Новинка отличается более прочной конструкцией с повышенной антикоррозийной стойкостью кузова и широкой унификацией по всему модельному ряду.

Модель получила литий-никель-марганец-кобальтовую тяговую батарею емкостью 230 кВт·ч. С нею запас хода вырос до 100 км. Электропортальные мосты оснащены двумя двигателями мощностью 245 л.с. каждый. На полную зарядку от 300киловаттной станции требуется 55 минут.

Электробус КАМАЗ‑52222
Электробус КАМАЗ‑52222
Для удобства и безопасности пассажиров средняя и задняя двери открываются не внутрь, а раздвигаются наружу – как в современных вагонах метро и электричек.
Для удобства и безопасности пассажиров средняя и задняя двери открываются не внутрь, а раздвигаются наружу – как в современных вагонах метро и электричек.

По аналогии с метро и ж/д транспортом сделана и подсветка дверей: зеленая или красная для индикации начала и окончания посадки. Проемы стали шире, увеличена площадь накопительных площадок.

Появились дополнительные места для багажа на передних колесных арках. С шести до восьми увеличено число отопителей, перераспределены воздушные потоки.

Удобнее стало и водителю – благодаря новой приборной панели и сиденью с увеличенным количеством настроек.

Появилось новое оборудование: обогрев руля, электронный стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, системы контроля рядности и предупреждения о столкновении.

  • О новой модификации КАМАЗ К5 для региональных перевозок рассказано тут.

