Оптимально и эффективно: Ford разработал абсолютно новую платформу

В 2027 году Ford выпустит пикап на платформе Universal Electric Vehicle

Несмотря на замедление глобального спроса на электромобили и неудачу батарейного полноразмерного пикапа F‑150, Ford не сворачивает «зеленую» программу и разрабатывает новую платформу UEV (Universal Electric Vehicle).

Первенцем в 2027 году станет пикап со стартовой ценой около 30 тысяч долларов.

Одним из ключевых элементов машины должна стать продвинутая аэродинамика. Требуется снизить лобовое сопротивление настолько, чтобы можно было использовать тяговую батарею меньшей массы и емкости, не потеряв при этом в дальности хода.

Universal Electric Vehicle

Форма крыши снижает завихрения. Боковые зеркала по габаритам на 20% меньше обычных. В совокупности подобные ухищрения выгадают конструкторам до 80 дополнительных километров на одной зарядке.

