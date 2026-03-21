Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
21 марта
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного
Джим Фарли протестировал китайские пикапы и...
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного

Джим Фарли протестировал китайские пикапы и сделал выводы

Генеральный директор Ford Джим Фарли отправился в Австралию, чтобы «прощупать» главных конкурентов – пикапы BYD Shark 6 и GWM Cannon Alpha.

Результат оказался неожиданным. Фарли признал, что китайские новинки выглядят очень достойно, но только до тех пор, пока дело не доходит до настоящей работы.

По словам главы Ford, стоит загрузить в кузов BYD полтонны груза, как он сразу перестает быть конкурентом легендарному Ranger или Toyota Hilux. Фарли считает, что такие машины созданы для тех, кому нужен образ «работяги», но не для людей, которые ежедневно перевозят тяжести или буксируют прицепы. Для последних, по его мнению, китайские гибриды пока не готовы предложить проверенное годами надежное шасси.

Однако больше всего топ-менеджера поразила экономика. Инженеры Ford разобрали BYD Shark до винтика, но так и не разгадали главную загадку: как китайцам удается делать такие машины и при этом зарабатывать деньги. Фарли со смехом признался, что это для него «волшебство».

Он уверен, что у Ford и Toyota есть фора в десятилетия опыта, но и закрывать глаза на угрозу нельзя. Китайские бренды уже меняют рынок среднеразмерных пикапов, и хотя Америка пока может спать спокойно, через десять лет ситуация рискует стать совсем иной.

Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611898
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611897
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611900
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611899
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611896
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611895
Глава Ford изучил китайские пикапы и не смог понять главного — фото 1611894

Источник:  Carscoops
Алексеева Елена
Фото:Brad Anderson / Carscoops
21.03.2026 
Фото:Brad Anderson / Carscoops
