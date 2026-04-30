Тройная емкость и быстрая зарядка — когда на электрокарах появятся эти батареи?

Эксперт Колодочкин рассказал о преимуществах и недостатках твердотельных батарей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что твердотельные батареи могут изменить мировой автопром?

Ответ эксперта

– Да, это возможно. Теория говорит, что твердотельная технология, в основе которой лежит компаунд с залитыми внутрь электродами, позволяет получить в корпусе тяговой батареи прежних габаритов емкость втрое выше, чем у литий-ионных аккумуляторов. При этом твердотельные батареи не так склонны к самовозгоранию, а заряжаются они очень быстро.

Основные препятствия для их массового внедрения – недостаточная механическая прочность, сравнительно невысокий ресурс и боязнь низких температур. Тем не менее, уже идут реальные испытания таких батарей фирмы CATL на автомобилях Hongqi Tiangong 06. А компания GAC построила в Китае линию по выпуску твердотельных аккумуляторов.

Известно также, что Mercedes-Benz построил прототип модели EQS, способный преодолевать на одной зарядке свыше 1000 км. Однако говорить о перевороте в автопроме можно будет только тогда, когда батареи нового типа уверенно пропишутся на серийных автомобилях.

