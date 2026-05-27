Российский электромобиль: сервисы «Яндекса», зимний пакет, сборка на «Москвиче»

Тестируем электромобиль Umo 5 с технологиями «Яндекса»

Всем места хватит

Форм-фактор необычный. Черные накладки подчеркивают, что это – кроссовер. Треугольные окошки в передних стойках и намек на однообъемность – черты компактвэна. Cзади Umo 5 охотно представляется универсалом.

У Umo 5 отличная шумоизоляция. На ходу по статусу даешь минимум бизнес-класс.
Сам он невелик: 4535 мм в длину и 2750 мм между осями. Для сравнения: бензиновый Tenet T7 на 18 мм длиннее, но проигрывает 80 мм по колесной базе. Электромобили всегда предлагают бОльшую базу при сопоставимой с топливными машинами длине. А это – дополнительное пространство в салоне.

Задние двери распахиваются почти на 90 градусов. Редко встретишь такое удобство. За ними – просторище! Пассажир может закинуть ногу на ногу даже за рослым водителем. Ступни легко умещаются под подушкой переднего кресла. Над головой воздуха в избытке даже с учетом съедающей высоту панорамной крыши.

На втором ряду очень просторно. Есть обогрев, дефлекторы и подлокотник.
Ровный пол вкупе с большим пространством позволяет проделать минивэнный трюк – пригнувшись, пройти поперек салона. Такая особенность порадует и в такси, и в семейной машине.

Багажнику недостает шторки.
Хватило длины кузова и на багажник. Объем соответствует С-классу. Панель пола можно установить на двух уровнях. Малоразмерная запаска уже стала для нас привычной. А вот шторку или полку стоит добавить. Электропривод поднимает пятую дверь примерно на 188 см. Неплохо. И корпус замка расположен грамотно – не поранит.

В передней части салона царит модный ультраминимализм. Привычное управление оставили для стеклоподъемников, блокировки дверей, аварийной сигнализации. Еще для дворников – с той оговоркой, что не на правом, а на левом подрулевом рычажке. За остальным добро пожаловать в меню медиасистемы. И она тут главная во всех смыслах.

Переднее кресло незатейливо, только с базовыми регулировками, однако профиль удачный, спина не жалуется.
Передние сиденья – с обогревом и вентиляцией. Есть авторежим, в котором электроника сама будет решать, что и на какой уровень включить.
Экран диагональю 14,6 дюйма сразу притягивает взгляд. Строка с климатическими настройками по нижней границе дисплея доступна всегда – это правильно. Отклик на нажатие быстрый и четкий. До управления фарами и положением зеркал добираться сравнительно просто. Хотя лучше бы иметь их на традиционных регуляторах.

Приятно было обнаружить полный набор обогревов: передние и задние сиденья, руль и лобовое стекло, форсунки омывателя. Такой щедрости у китайского исходника нет, это старания автопроизводителя «ЭмРус».

По умолчанию установлены все основные сервисы «Яндекса».
Карту навигатора можно вывести на весь экран, на 2/3 или ½ ширины.
Но основные усилия сосредоточили на адаптации мультимедийной составляющей. В Umo 5 интегрированы привычные Навигатор, Музыка, Книги и Видео. Голосовая помощница Алиса умеет работать не только с ними, но и с основными системами машины. Без касания клавиш можно попросить ее поднять или опустить стекла, открыть или закрыть люк, изменить настройки климат-контроля. Такие команды срабатывают и без доступа в интернет.

Браузер не предусмотрен, но если задать Алисе любой вопрос, она найдет в Сети ответ и расскажет его. Будет возможность проверить состояние машины или дать ей команду удаленно – через домашнюю Яндекс Станцию с Алисой.

Функционал барабанчиков на спицах руля меняется в зависимости от ситуации.
Приборная панель оформлена по последней моде.
Поехали!

Немало электромобилей делают заднемоторными и заднеприводными. Для Umo 5 выбрали более подходящую нашему климату переднеприводную схему. Единственный электромотор выдает 204 л.с. Тяги в избытке, моноприводная «пятерка» в спортрежиме охотно шлифует даже сухой асфальт. Сонной машина не становится даже в экономичном пресете.

Нет проблем с ускорением и на трассе. Электромобили, в отличие от машин с ДВС, в загородном режиме менее экономичны, чем в городе. На такой случай у Umo 5 есть электронный ограничитель, настроенный на 160 км/ч. Зато до сотни можно пулять без ограничений, укладываясь в паспортные 8,5 с.

Узкий лаз к агрегатам – не недостаток. Электромобилю регулярных замен и регулировок не требуется.
Подвеска простая – МакФерсон спереди и балка сзади. Но работает похвально тихо, энергоемкость на высоте. За счет низкого центра тяжести Umo 5 приятен в поворотах, хотя обратной связи на руле всё же не хватает.

Плоское днище и больше 150 мм реального клиренса намекают, что Umo 5 не асфальтовый неженка.
Больше всего мне понравилось ездить в режиме i-Pedal. По-русски – «в одну педаль». Максимальный режим рекуперации обеспечивает интенсивное замедление, как только приотпускаешь правую педаль. Штатными тормозами пользуешься только для окончательной остановки со скорости 15-20 км/ч. И колодки бережешь, и заряд батареи пополняешь.

Литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор на 63,2 кВт·ч обеспечивает 420 км на одной зарядке. В умеренно теплую погоду, когда выключен и отопитель, и кондиционер, в городском цикле с частыми замедлениями такая автономность действительно достижима. Umo 5 при аккуратном педалировании честно отнимал 1 км от запаса хода после 1 км пройденного. В иных режимах всё будет зависеть от средней скорости и темперамента водителя.

Зарядные порты на серийных машинах есть в обоих передних крыльях. Оба китайских стандарта GB-T, для быстрой и медленной зарядки.
Выкидные дверные ручки стоят на тестовом предсерийном экземпляре. На товарных машинах – более удобные и эстетичные под естественный хват.
Какую максимальную мощность зарядки принимает Umo 5? На тестах она достигала 90-95 кВт. Аккумулятор должен оказаться весьма живучим. На одном из ввезенных в Россию экземпляров GAC Aion Y Plus пробег превысил 300 тысяч км, а остаточная емкость батареи снизилась всего до 93%. В целом, ресурс двигателя и аккумулятора оценивают в 1 млн км.

Не замерзнем

Самый тонкий момент для электромобиля в России – зимняя эксплуатация. Уж больно много ресурсов батареи уходит на обогрев салона. Автопроизводитель «ЭмРус» добавил Umo 5 автономный топливный подогреватель антифриза. Бензобак на 15 л удачно пристроили под полом между батареей и балкой задней подвески. Заливную горловину вывели в задний бампер.

Стильные 19-дюймовые колеса – с колпаками.
От водителя не требуется никаких дополнительных действий. Задал желаемую температуру на климат-контроле, нажал клавишу «авто» – и всё. Электроника сама распределит ресурсы машины оптимальным способом. Предпочтение всегда отдается автономному подогревателю, дабы не расходовать заряд тягового аккумулятора. Он, кстати, отечественный, марки «Бинар».

На центральной консоли – пара подстаканников, площадка под смартфон и узкая прорезь, куда гаджет можно пристроить вертикально.
Мощность штатного электрического подогревателя антифриза подняли с 3,5 до 8 кВт. Контуров циркуляции у Umo 5 два – для батареи и салона, у каждой свой расширительный бачок.

***

Пока Umo 5 предлагается только корпоративным клиентам. Продажи частникам начнутся через несколько месяцев. Цена ожидается на уровне 2,5-2,7 млн рублей. Это с учетом госсубсидии в размере 925 тыс. рублей. Выглядит привлекательно, ведь столько же стоят бензиновые кроссоверы сопоставимых размеров. Добавим сюда возможность сэкономить на транспортном налоге, парковках и платных федеральных трассах.

Гарантия – 3 года или 150 тысяч км на машину, 4 года или 150 тысяч км на мотор, 5 лет или 500 тысяч км на тяговую батарею. На ТО нужно приезжать раз в 15 тысяч км. По большому счету, в программу входят только диагностика и замена салонного фильтра. Масло в редукторе требуется менять каждые 60 тысяч км.

Umo 5

  • Разгон 0-100 км/ч, с 8,5
  • Макс. скорость, км/ч 160
  • Длина / ширина / высота / база, мм 4535 / 1870 / 1650 / 2750
  • Дорожный просвет, мм 150
  • Объем багажника, л 405-1200
  • Снаряженная / полная масса, кг 1735 / 2180
  • Двигатель синхронный электродвигатель на передней оси, 204 л.с., 225 Н·м
  • Емкость батареи, кВт·ч 63,2
  • Запас хода на электротяге, км 420

