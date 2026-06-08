Зачем Казахстан вводит утильсбор на ввозимые из России машины?

Эксперт Зиновьев рассказал, как утильсбор может влиять на экономику стран-партнеров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Читал, что Казахстан вводит новый утильсбор на машины, ввозимые из России, и Лады там будут стоить 5–6 млн рублей. В чем смысл?

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Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Авторы закона отмечают, что это ответная мера на повышение утильсбора в России. Хотя, как известно, ведущие автопроизводители Казахстана официально у нас ничего не продают. В незначительных количествах их продукция попадает к нам по схеме параллельного импорта.

Вероятно, Казахстан заинтересован в возрождении сборки Лад на своих заводах. До 2022 года их и собирали, затем процесс прервался.

Лада до 2019 года была лидером продаж. Затем неизменно лидировали выпускаемые в Казахстане Hyundai, Kia и Chevrolet. В прошлом году они суммарно продали 113 тысяч машин (48% рынка). А официальные продажи ­Лад – 2842 штуки.

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О том, почему зеркальный утильсбор ударит по карману российских водителей, рассказано тут.