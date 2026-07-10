План на пятилетку: 266 мер, чтобы дороги России изменились к лучшему

Опубликована Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года

Правительство утвердило «План мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения» – на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Документ на 75 страницах отлично структурированный, но скучный. Изобретательность авторов на высоте: 266 мероприятий, охватывающих все нюансы, сколь-нибудь влияющие на безопасность. И для каждого прописаны сроки реализации и назначены исполнители.

Напомним ключевые цели Стратегии: к 2030 году сократить смертность на дорогах в полтора раза, к 2036 году – вдвое. Что решено делать для достижения этих целей?

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Хорошего понемногу

Некоторые пункты касаются абсолютно всех участников дорожного движения. Например, ежегодное проведение Всероссийской недели и Единого дня безопасности дорожного движения. Такие недели вообще-то проводят с 2022 года. А Единый день в прошлом году выпал на 17 сентября. Кто-нибудь его запомнил?

Пункт 77 предусматривает выработку дополнительных мер воздействия на лиц, совершивших систематические и (или) грубые нарушения. Срок реализации – 2030 год. То есть до 2030 года злостные нарушители могут особо не беспокоиться?

Пункт 220 возлагает на Росавтодор постройку транспортных развязок на федеральных дорогах: семь до 2030 года и еще три до 2036‑го. Ни больше, ни меньше.

Такая же история с оборудованием разделительных барьеров – каждый год по 50 км. Хотя стоило бы ускориться, ибо выезды на встречку в прошлом году дали 23,7% от общего числа погибших в ДТП.

АВТОВАЗу приготовиться

Наивысший интерес для автомобилистов вызывает пункт 138. Касается установления к 2030 году обязательного оснащения автомобилей системами активной и пассивной безопасности, с внесением соответствующих изменений в Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств.

Обязательным хотят сделать, в первую очередь, привычный для многих владельцев иномарок набор из систем удержания в полосе, предупреждения о выходе из полосы, экстренного торможения, мониторинга давления в шинах. Но также и систему контроля мертвых зон, визуализацию движения задним ходом, функцию аварийного рулевого управления (AFS – active front steering, электроника в экстренной ситуации «берет руль» на себя).

Вещи полезные, но, несомненно, приведут к существенному удорожанию отечественных автомобилей. На цене импортных отразятся меньше, у большинства и так почти всё это уже есть.

Для некоторых моделей, наверное, сделают исключения. Пока сложно представить ульяновскую «буханку» с автопилотом второго уровня (примерно как у Теслы) – и еще сложнее представить ее розничную цену.

Стратегия и реальность

Можно ли снизить смертность в ДТП в два раза за десять лет? Это нетрудно оценить. Предыдущая десятилетка (2016–2025), в целом весьма позитивная, дала такие результаты: число ДТП с погибшими и пострадавшими уменьшилось на 26%, число погибших – на 31%, раненых – на 28%. Не только за счет действующих Стратегий, но и благодаря совершенствованию конструкции автомобилей.

Улучшение значительное, но, тем не менее, в два раза ничего снизить не удалось. Ученые же говорят, что чем выше достигнутый уровень, тем сложнее (и дороже) обеспечить дальнейшее его повышение. По этой причине даже в передовой Швеции, принявшей программу Vision Zero аж в 1997 году, нулевая смертность всё еще в отдаленной перспективе. Ожидается примерно в 2050‑м.

Нам в этом смысле намного проще: есть что улучшать сравнительно недорогими способами. И планы, в целом, верные. Но, думается, на 50% – это мы опять погорячились.

АЛКОЗАМОК – КОГДА? Устройство, не позволяющее пьяному ездить за рулем, теоретически могло бы в прошлом году спасти жизни трех тысяч человек. И еще больше автомобилей. В 2023 году утвержден ГОСТ на алкозамки, они есть в свободной продаже. План мероприятий задачу сводит лишь к «определению критериев применения» таких систем. Равно как и систем, распознающих степень усталости водителя. Хотя одновременно ратует за «сокращения срока внедрения инноваций в сферу дорожного движения». Нет ли тут противоречия?

Человеческий фактор

Основное препятствие – низкая социальная ответственность. Пешеходы и пользователи средств индивидуальной мобильности в этом смысле немногим лучше водителей.

Фактов, указывающих на это, предостаточно. Подавляющее большинство аварий – результат нарушения правил. Каждое десятое ДТП в 2025 году произошло с участием нетрезвого водителя, причем четверть погибших (24,8%) приходится именно на эти аварии. Каждое пятое происшествие, связанное с нарушением скоростного режима, обеспечено лицами, не имеющими или лишенными прав. Число ДТП с участием таковых лиц растет третий год подряд.

Понятно, трезвый убежден, что не сядет за руль пьяным. Но под влиянием алкоголя убеждения быстро меняются. И пойманные пьяные водители исчисляются сотнями тысяч в год.

Да и у трезвых когнитивные способности нередко дают сбой. Разделительный барьер ведь не спасет, если на встречку вырулить с примыкающей дороги. Мыслимо ли победить хотя бы таких нарушителей к 2030 или 2036 году?

Что изменилось за 10 лет

2016 2025 Динамика Автопарк РФ (данные ГАИ) 56,6 млн 68 млн +16,8% Число ДТП с пострадавшими 173 694 128 793 –25,9% Погибло 20 308 13 943 –31,4% Ранено 221 140 159 889 –27,7% Число ДТП с пьяными водителями 15 669 13 370 –15% В них погибло 4569 3462 –24,8% В них ранено 21 315 17 019 –21,2%

Комментарий. Автомобилей больше, ДТП с тяжкими последствиями меньше – прогресс очевидный. Правда, вырос общий вклад нетрезвых водителей – с 9 до 10,4%.

Простые способы

В Плане мероприятий, безусловно, обилие разъяснительной работы – на всех уровнях, для школьников и студентов, коллективов предприятий и учреждений, любителей и профессионалов. Есть подозрение, что значимый отклик она найдет разве что у детей – если разъяснять в увлекательной игровой форме.

Действует ли регулярное ужесточение наказаний на взрослых – штрафы, лишения прав и свободы, конфискация автомобиля? Если судить по прошлому году, то да – число аварий с тяжелыми последствиями ведь снизилось (на 2,5%). Однако в 2023 году было наоборот (рост на 4,5%), так что однозначной зависимости нет.

Совершенно точно на аварийность влияет состояние дорог. Поэтому очень хочется провести эксперимент: обеспечить хорошо различимую разметку на всех асфальтовых дорогах, или хотя бы загородных – свыше 52% погибших приходится на ДТП вне населенных пунктов. Вроде бы простейший и очевидный способ, но слова «разметка» нет ни в Плане мероприятий, ни в Стратегии.

А вот Год безопасности дорожного движения, похоже, наступит: шесть министерств думают над этим. Может, все-таки полезнее учредить Год идеальной разметки?

Согласно данным МВД по аварийности за 2025 год, дороги России уже стали безопаснее, чем в США.

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