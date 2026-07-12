А вы знаете, где находится самый короткий проспект в России?
Елагинский проспект в Санкт-Петербурге имеет длину всего 60 метров
На звание самого короткого проспекта России претендует Елагинский проспект Санкт-Петербурга.
Градостроители готовили ему судьбу солидной магистрали, но по ходу дела передумали – от начальных замыслов остался тупиковый проезд длиной всего 60 метров.
Любопытно, что одноименный проспект есть и в Москве – так обозвали асфальтовую дорожку Измайловского парка. Он гораздо длиннее питерского – около 1,1 км.
Елагинский проспект Санкт-Петербурга
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- История самого первого моста в Санкт-Петербурге рассказана здесь.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках