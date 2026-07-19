Как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина

Evolute i‑Space из парка «За рулем»: запас хода на электричестве, цены на зарядку

Evolute i‑Space, гибрид (367 л. с.), CVT

Год выпуска 2026

2026 Пробег на момент отчета 10 000 км

За последнюю неделю не потратил ни капли бензина, потому что Evolute I‑Space – это последовательно-параллельный гибрид. То есть ДВС тут есть, но пользоваться им пока не доводилось.

Сразу выставил в меню приоритет электромоторов (их два) и минимальную рекуперацию, чтобы не клевать носом под сброс «газа». В этом режиме машина разгоняется до 120 км/ч, а запас хода чуть более 80 км. Для коротких городских поездок хватает, а зарядки в подмосковном Реутове, где я живу, на каждом углу.

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Обычные Plug Me в мачтах городского освещения с бытовыми розетками выдают 3 кВт (цена 18,5 руб./кВт·ч). Для полной зарядки батареи емкостью 25,1 кВт·ч потребуется примерно 8 ч. Правда, эти зарядки регулярно впадают в ошибку, поэтому использую две скоростные зарядки: Punkt E (выдает до 60 кВт по 19,9 руб./кВт·ч) и Touch (22 кВт по 15 руб./кВт·ч).

Наш i‑Space принимает в лучшем случае 36,1 кВт, и то не сразу – минимальное время зарядки составляет 40–50 мин.

Терпимо, зато при расходе 6 кВт·ч/100 км пока значительно выгоднее, чем езда на бензине.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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