Стоит ли ехать в отпуск на машине летом 2026 года?

Риски с бензином и что делать, если застрянешь на трассе в августе 2026

Лично знаю заядлых автопутешественников, которые буквально вчера поехали к морю… на поезде! С женами, детьми и так далее. Они прикинули, что к чему, и приняли именно такое решение. Мне оно представляется правильным: одно дело — спокойный семейный отдых, и совсем другое — экстрим. Всему свое время.

В старой кинокомедии «К черному морю» дорожный трафик был примерно таким…

Что с бензином в августе 2026?

Просматриваем сводки. На Крымском мосту утром в среду 5 августа очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Ну, уже хорошо. А в течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Движение транспорта останавливали в два часа ночи и около четырех утра: в первый раз ограничение движения продлилось около полутора часов, второй – около 40 минут.

К подобным задержкам нужно быть готовыми постоянно. С бензином ситуацию исправляют, как могут. По состоянию на среду 5 августа в Севастополе, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Правда, цены могут кусаться. Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. При этом продолжает действовать временный лимит: отпуск топлива составляет до 20 литров на одну машину.

Напомним, что еще 30 июля в Севастополе можно было свободно купить только улучшенные марки бензина АИ-95 и дизельного топлива по 210 рублей за литр. Сегодня их стоимость на разных заправках составляет от 180 до 199 рублей. Обычный АИ-95 продают по 170-179 рублей за литр. Однако цену всю неделю снижаются – примерно на 5-10 рублей за литр в день.

В Краснодарском крае топливный рынок тоже стабилизируется. Цены вроде бы перестали расти, хотя дефицит АИ 100 сохраняется.

Дорогущий АИ-100 начал пользоваться повышенным спросом. Не иначе, его берут для разбавления 92-го…

Возвращение топлива на заправки тут же потянуло за собой другую неприятность – многокилометровые пробки на трассе М-4. Район Горячего Ключа традиционно становится узким местом: в настоящее время дорога здесь буквально забита, а движение идет с минимальной скоростью, а то и не идет вовсе.

Джубга также встречает отдыхающих огромными пробками.

Всех водителей призываем мониторить ситуацию любыми удобными способами и, по возможности, находить объездные варианты.

Ехать или не ехать?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– На мой взгляд, автомобильная поездка на юг в нынешних условиях (особенно – с семьей!) – это занятие исключительно для искателей приключений, которые готовы постоянно общаться в чате с себе подобными, выискивать комментарии водителей в Яндекс Навигаторе или в профильных группах в мессенджерах, фотографироваться на фоне проблемных АЗС и делиться постами где только можно.

Для всех остальных лучше предпочесть самолет или железную дорогу. Тем, кто, не будучи в душе экстремалом, все же решится положиться на русское «авось», посоветую все-таки прихватить с собой одну-две канистры с бензином. Лучше, если в них будет высокооктановый АИ-100 – в этом случае вы спокойно переживете заправку каким-нибудь 92-м и разбавите его до подходящей консистенции.

Не стесняйтесь заправляться как можно чаще, даже если проехали на предыдущей заправке всего сотню-другую километров. И море никуда от вас не денется.

О том, сколько реально можно сэкономить, отказавшись от личной машины, «За рулем» уже рассказывал.