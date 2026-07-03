Отказ от личного авто: реальная экономия превышает полмиллиона рублей в год
Многие россияне приобретают автомобиль не как элемент престижа, а от безвыходности. Мол, электрички не ходят, автобус появляется полтора раза в неделю, да в него и не сесть. А ездить необходимо – работа, школа, магазин, поликлиника… Но есть и другая категория автовладельцев. Им доступен любой общественный транспорт, особой потребности в личном автомобиле у них нет, а еще они постоянно жалуются на дороговизну, нехватку денег и так далее. А можно ли помочь им простым способом – уговорив отказаться от личной машины? Сколько при этом им удастся сэкономить?
Давайте прикинем. Постараемся учесть как обязательные, так и непредсказуемые расходы.
Топливо
При стоимости литра горючего около 70 рублей и городском расходе примерно в 10 л на сто километров пути цена каждого пройденного километра составит примерно 7 рублей. Теперь определим годовые затраты на посещение АЗС. По данным, приведенным аналитическим агентством «Автостат», в России среднегодовой пробег легковых автомобилей в возрасте 3–5 лет составляем 18,5 тыс. километров. Получаем около 130 тыс. рублей. Те, кто любит носиться на магистралям в режиме «под 200», могут смело удваивать эту цифру.
Страховка
Страховка – это каско плюс ОСАГО. Первая потребует финансовых вливаний в размере примерно от 35 до 150 тыс. рублей в зависимости от модели автомобиля и прочих конкретных условий. Примем эту сумму равной, допустим, 70 тыс. рублей. Каско обойдется подешевле – скажем, в 10 тыс. рублей. В сумме набегает 80 тыс. рублей.
Платные парковки
Прикинем по минимуму: скажем, всего одна парковка в неделю возле магазина. Но если речь идет о затоваривании в столице, то придется ориентироваться на здешние тарифы – это может быть и 600 рублей в час. Возьмем цифру поскромнее – пусть это будет 300 рублей за час. Тогда за год, т.е. за 52 недели, придется выложить более 15 тыс. рублей.
Платные дороги
От Москвы до Казани придется заплатить около 6 тыс. рублей, за обратную дорогу еще столько же. Один визит в Казань и одно посещение Питера с возвращением домой обойдутся москвичу более чем в 20 тыс. рублей. Эту сумму надо бы помножить на ориентировочное число таких поездок за год.
Налоги
На сумму влияют и мощность мотора, и регион проживания. Пусть будет 10 тыс. рублей в год
Аренда машиноместа
Тут все зависит от места проживания. В столице это составляет примерно до 26 тыс. рублей в месяц – кому как повезет. В год, для ровного счета – 300 тыс. рублей.
Техобслуживание, мойка, шиномонтаж, мелкий ремонт, расходники
Тут все слишком индивидуально. Статистика утверждает, что средние расходы составляют от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и более в год. Берем нечто среднее – 70 тыс. рублей. О крупных ремонтах пока что забываем.
Штрафы
Это случается с каждым, не будем лукавить. Статистика называет сумму в 10 тыс. рублей в год.
Подсчитаем…
Получается более 600 тыс. рублей. Всех недовольных упоминанием московских тарифов призываем поделить сумму пополам. Однако же любой относительно серьезный ремонт может потребовать обратных действий.
А если на трамвайчике?
Раз уж упоминаем столицу, то прикинем и затраты на местный общественный транспорт. Данные такие: средние траты жителя Москвы на общественный транспорт при регулярных поездках по городу составляют примерно 5 тыс. рублей в месяц, а с периодическими разовыми поездками на такси – примерно до 10 тыс. рублей в месяц. Умножаем на 12 – получаем 120 тыс. рублей. Опять-таки, каждый желающий легко может прикинуть собственные затраты.
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– На мой взгляд, все выглядит естественно. По деньгам общественный транспорт столицы и должен был ощутимо переиграть личный. Но, к сожалению, и он далеко не идеален – даже в Москве. Пробки, опоздания, зачастую теснота и духота – все это не кануло в Лету. Собственно, именно такие факторы и служат порой оправданием для владельцев личного транспорта.
Машина для многих россиян – это символ независимости, комфорта и уровня жизни. Обычно это люди с доходом выше среднего, для которых ежемесячные траты на автомобиль некритичны для бюджета, а поездка на автобусе представляется жутким нонсенсом. Здесь на первое место выходит не основное назначение машины как средства передвижения, а марка, класс, безопасность и отсутствие кого бы то ни было постороннего в салоне.
Впрочем, бывает и иной подход – из серии «А мы – не люди, что ли?» У человека нет денег, но он, назло всем, ездит на раздолбанной машине, игнорируя всяческие техобслуживания и страховки. Но вряд ли это может служить примером для подражания.
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