Отказ от личного авто: реальная экономия превышает полмиллиона рублей в год

Сравнение расходов на личный автомобиль и общественный транспорт в 2026 году

Многие россияне приобретают автомобиль не как элемент престижа, а от безвыходности. Мол, электрички не ходят, автобус появляется полтора раза в неделю, да в него и не сесть. А ездить необходимо – работа, школа, магазин, поликлиника… Но есть и другая категория автовладельцев. Им доступен любой общественный транспорт, особой потребности в личном автомобиле у них нет, а еще они постоянно жалуются на дороговизну, нехватку денег и так далее. А можно ли помочь им простым способом – уговорив отказаться от личной машины? Сколько при этом им удастся сэкономить?

Давайте прикинем. Постараемся учесть как обязательные, так и непредсказуемые расходы.

Топливо

При стоимости литра горючего около 70 рублей и городском расходе примерно в 10 л на сто километров пути цена каждого пройденного километра составит примерно 7 рублей. Теперь определим годовые затраты на посещение АЗС. По данным, приведенным аналитическим агентством «Автостат», в России среднегодовой пробег легковых автомобилей в возрасте 3–5 лет составляем 18,5 тыс. километров. Получаем около 130 тыс. рублей. Те, кто любит носиться на магистралям в режиме «под 200», могут смело удваивать эту цифру.

Страховка

Страховка – это каско плюс ОСАГО. Первая потребует финансовых вливаний в размере примерно от 35 до 150 тыс. рублей в зависимости от модели автомобиля и прочих конкретных условий. Примем эту сумму равной, допустим, 70 тыс. рублей. Каско обойдется подешевле – скажем, в 10 тыс. рублей. В сумме набегает 80 тыс. рублей.

Платные парковки

Прикинем по минимуму: скажем, всего одна парковка в неделю возле магазина. Но если речь идет о затоваривании в столице, то придется ориентироваться на здешние тарифы – это может быть и 600 рублей в час. Возьмем цифру поскромнее – пусть это будет 300 рублей за час. Тогда за год, т.е. за 52 недели, придется выложить более 15 тыс. рублей.

Платные дороги

От Москвы до Казани придется заплатить около 6 тыс. рублей, за обратную дорогу еще столько же. Один визит в Казань и одно посещение Питера с возвращением домой обойдутся москвичу более чем в 20 тыс. рублей. Эту сумму надо бы помножить на ориентировочное число таких поездок за год.

Автор только что совершил поездку от Питера до Москвы по трассе М11, никуда не съезжая с нее. Это обошлось в 5400 рублей. Примерно на такие величины и можно ориентироваться.

Налоги

На сумму влияют и мощность мотора, и регион проживания. Пусть будет 10 тыс. рублей в год

Аренда машиноместа

Тут все зависит от места проживания. В столице это составляет примерно до 26 тыс. рублей в месяц – кому как повезет. В год, для ровного счета – 300 тыс. рублей.

Техобслуживание, мойка, шиномонтаж, мелкий ремонт, расходники

Тут все слишком индивидуально. Статистика утверждает, что средние расходы составляют от 30 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и более в год. Берем нечто среднее – 70 тыс. рублей. О крупных ремонтах пока что забываем.

Штрафы

Это случается с каждым, не будем лукавить. Статистика называет сумму в 10 тыс. рублей в год.

Подсчитаем…

Получается более 600 тыс. рублей. Всех недовольных упоминанием московских тарифов призываем поделить сумму пополам. Однако же любой относительно серьезный ремонт может потребовать обратных действий.

Светлое будущее городских жителей? Очень может быть. Впрочем, Главное управление МВД по Москве предложило сократить количество прокатных электросамокатов, которые кикшеринговые сервисы смогут выставлять в городе в 2026 году.

А если на трамвайчике?

Раз уж упоминаем столицу, то прикинем и затраты на местный общественный транспорт. Данные такие: средние траты жителя Москвы на общественный транспорт при регулярных поездках по городу составляют примерно 5 тыс. рублей в месяц, а с периодическими разовыми поездками на такси – примерно до 10 тыс. рублей в месяц. Умножаем на 12 – получаем 120 тыс. рублей. Опять-таки, каждый желающий легко может прикинуть собственные затраты.

Всем хорош трамвай. По крайней мере, до тех пор, пока какая-то дамочка не припаркует свою машину поперек рельсов…

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– На мой взгляд, все выглядит естественно. По деньгам общественный транспорт столицы и должен был ощутимо переиграть личный. Но, к сожалению, и он далеко не идеален – даже в Москве. Пробки, опоздания, зачастую теснота и духота – все это не кануло в Лету. Собственно, именно такие факторы и служат порой оправданием для владельцев личного транспорта.

Машина для многих россиян – это символ независимости, комфорта и уровня жизни. Обычно это люди с доходом выше среднего, для которых ежемесячные траты на автомобиль некритичны для бюджета, а поездка на автобусе представляется жутким нонсенсом. Здесь на первое место выходит не основное назначение машины как средства передвижения, а марка, класс, безопасность и отсутствие кого бы то ни было постороннего в салоне.

Впрочем, бывает и иной подход – из серии «А мы – не люди, что ли?» У человека нет денег, но он, назло всем, ездит на раздолбанной машине, игнорируя всяческие техобслуживания и страховки. Но вряд ли это может служить примером для подражания.