Электромобили в России: цена, холод и перспективы

Кирилл Тимохин: Гибриды — это лишь этап перед глобальной эрой электромобилей

В Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) заместитель главного редактора Никита Гудков обсудил с Кириллом Тимохиным – начальником управления по технологиям бизнес-направления «Электромобильность» АО «ТВЭЛ», что сейчас происходит на российском рынке электрокаров, не страшны ли им морозы и стоит ли ждать дешевых моделей.

– Мы читаем в новостях, что народ побежал покупать электромобили, выгребли все склады – новые и бэушные, гибриды – то же самое.

– Да, сейчас купить новую машину на электротяге почти невозможно – очередь минимум на 2-3 месяца. Но рынок в России только формируется, локализация пока слабая: основные проекты («Атом», «Моторинвест», Яндекс) занимаются крупноузловой сборкой. Мы же в «ТВЭЛ» делаем ключевые компоненты – батареи и проводку, которые закрывают больше половины стоимости авто, и стимулируем партнеров углублять локализацию по 719-му постановлению.

– Будут ли электромобили дешеветь? Например, в Белоруссии можно взять электромобиль за миллион с небольшим в пересчете на наши деньги. У нас таких машин нет. Появятся ли?

– Цена зависит от массовости. Пока партнеры локализуют не самые дешевые версии. Но личный пример: я купил отечественный электромобиль за 1,8 млн рублей, а его реальная цена – 2,7 млн.

Разницу покрывает госсубсидия. Плюс бесплатные парковки и проезд по платным дорогам. Льготы государство предоставляет очень серьезные, и ими стоит пользоваться.

– В США и Европе доля электромобилей – десятки процентов. У нас так будет?

– Мы идем по пути Китая 6-8-летней давности – рост кратный каждый год. Я убежден: электрификация – не тренд, а новый технологический уклад.

Многие боятся, что не развита инфраструктура, негде будет зарядиться. Но, например, я заряжаю его далеко не каждый день. По дальности: зимой – 250-300 км, летом – 350. Мне хватает на неделю, заряжаю раз в 7 дней за городом по ночам по 5 рублей за кВт·ч – дешево и удобно.

– Электромобиль часто второй автомобиль в семье. Приобретать их всё же опасаются. Как сломать этот стереотип?

– Главный барьер – страх перед новым. Это нормально, но важно перебороть себя и просто начать пользоваться теми льготами, которые уже предлагает государство.

Я вообще считаю гибриды временным явлением. Все просто: электромобиль конструктивно намного проще машины с ДВС. Гибрид собирается из 35 000 компонентов, ДВС – из 27 000, а электромобиль – всего из 20 000.

Да, гибрид дает преимущество в запасе хода и возможность ездить как на электротяге, так и на бензине. Но плата за это – двойная сложность: он вбирает в себя минусы обоих типов машин.

С двигателем внутреннего сгорания все привычно: каждые 10 000 км – замена масла, масляного, топливного и воздушного фильтров. У электромобиля же регламент минимален: масло в редукторе меняется раз в 30-50 тысяч км (всего 1 литр), а из расходников – только фильтр салона каждые 10 000 км. И все. Ломаться там попросту нечему.

– А если сломается батарея? Ее же не перебрать в гараже.

– По гарантии меняют блок целиком. Сервисное направление только формируется, но это вопрос времени.

– Холод и расстояния – главные препятствия для электромобилей в России.

– Ну, мы, как госкорпорация, на самом деле систематически подходим к решению проблемы. Химия, выбранная нами для локализации наших производств тяговых аккумуляторных батарей, менее подвержена изменению температуры – это химия NMC (никель-марганец-кобальт) – она меньше деградирует на морозе, чем китайская LFP. По инфраструктуре: в городах зарядок достаточно, на трассах – пока есть не везде. Но мы системно развиваем сеть на дальних дорогах.

– Хватит ли стране электроэнергии, если, скажем, 30-40% всех машин станут электрическими?

– Потянем. Есть планы по развитию энергогенерации. И в целом перспектива вполне позитивная. Более того, системы накопления энергии позволяют сглаживать пики потребления и пики генерации, запасать электричество и отдавать его обратно в сеть – для зарядки электромобилей, подпитки инфраструктуры или обслуживания отдельных объектов.

– И в завершение: будет ли у нас электрический автоспорт?

– Электрический картинг в Москве уже есть. Формула Е идет в городских условиях без шума моторов. Правда, в России ее пока нет, но через несколько лет, возможно, появится отдельный класс в РСКГ (российской серии кольцевых гонок). Мы бы поддержали – это знак, что электромобили у нас приживаются.

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