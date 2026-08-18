Почему в нынешних условиях дилеры выживают, а не наживаются

Глава РОАД рассказал о налогах, логистике, скидках на машины и мошенничестве на рынке

Что происходит с ценами на автомобили? На запчасти? Будут ли они идти вверх? А может быть, вниз? Как себя чувствуют дилеры и как в этой связи должны чувствовать себя мы, покупатели?

Обо всем этом в Открытой студии «За рулем» на выставке «ИнтерАвтоМеханика-2026» (МВЦ «Крокус Экспо», 18-21 августа) главный редактор «За рулем» Максим Кадаков поговорил с Алексеем Подщеколдиным, президентом Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД).

– Машины в этом году продаются не лучше, чем в прошлом. Как будет во второй половине года, никто не знает. Но мысль у всех одна: сделайте подешевле, и продадите больше. Есть перспектива снижения цен?

– К сожалению, пока нет. И хотелось бы, но еще раз объясню вашим читателям: в росте цен дилеры точно не заинтересованы. Мы, как и покупатели, хотим, чтобы машины дешевели. Все просто: чем ниже цена, тем больше продаж. Чем выше – тем меньше.

– Так урежьте свою маржу!

– Да мы бы с удовольствием! От нее, честно говоря, уже одни воспоминания. Если лет десять-пятнадцать назад маржа дилера составляла примерно 10% от стоимости машины, то сегодня – в лучшем случае 5%. А если вычесть все налоги и затраты, чистая прибыль – не больше полутора процентов. Так что не мы формируем цену.

– А кто?

– Сегодня в цене автомобиля примерно 46% – это государственные сборы: налоги, НДС, утильсбор, пошлины. Плюс логистика. Раньше машины везли из Европы – полторы-две тысячи километров. Сейчас – из Китая, десять тысяч. Контейнер пять лет назад стоил 4 тысячи долларов, сейчас – 10 тысяч. И железная дорога одна, она перегружена. Все хотят везти, объемы выросли, а пропускная способность – нет. Вот цена и растет. И мы тут не главные участники.

– То есть раньше дилер зарабатывал 10%, а сейчас – 5%?

– Пять – это «грязная» маржа. Скидка, которую дает производитель. Но из-за низкого спроса дилеры часто делают дополнительные скидки – за свой счет.

Потому что предложение по многим брендам превышает спрос. Средняя цена машины сегодня – 3,5 миллиона. Покажите мне человека, который готов выложить такие деньги без кредита? А кредит сейчас дорогой.

– Если дилер сделает большую скидку – уйдет в минус. Так и происходит?

– К сожалению, да.

– И как отбивать?

– А никак. Дилер не может сидеть на одной партии. Если он продал сто машин в августе, ему нужно покупать следующие сто в сентябре – производитель обязывает. Деньги дорогие, и дилер продает себе в убыток. Вот такая математика. Мы надеялись, что рынок перевернется, но уже который год ситуация тяжелая. Вы спросили, как живут дилеры? Отвечу: выживают.

– Вы сказали, 46% в цене – налоги. Но это про импорт. А машины с надписью «Сделано в России»? Почему они стоят столько же, сколько импортные?

– Если покопаться, большинство компонентов все равно приходит из Китая. Да, везти запчасти дешевле, чем готовую машину. Но никто не отменял затраты на сборку, складирование, перевозку, содержание завода. Крупноузловая сборка серьезной экономии не дает, наоборот, добавляет расходов. Единственная надежда – локализация.

Некоторые заводы получают от Минпромторга баллы и скидки по утильсбору. Мы уже видим, что отдельные модели, которые раньше назывались по-китайски, теперь имеют русские имена, и цена на них чуть-чуть снижается. Но чуть-чуть. Издержки, налоги, пошлины никто не отменял.

– Хорошо. Если машины не дешевеют, может, с запчастями получше? Может, они подешевеют? Или выбор станет шире?

– Если начнут работать сборочные производства и объем запчастей вырастет, ситуация улучшится. Но у брендов, которые собирают машины здесь, а запчасти везут из Китая, пока все плохо. Ждать детали приходится дольше, чем раньше у европейцев или японцев. И еще: рубль за последний месяц просел на 10%. Значит, каждая запчасть в рублях станет дороже примерно на 10%.

– Тогда другой вопрос. Как некоторые компании продают Ниву или Весту дешевле официальных дилеров?

– Назову вещи своими именами. Это откровенное мошенничество. Низкая цена привлекает покупателей, которые верят, что то, что стоит 10, можно купить за 5. Опытные люди не ведутся, но многие верят.

Приходят в салон, а оказывается: по такой цене машину дают только с каким-то неведомым кредитом под 50% годовых или с навязанной страховкой, которая перекроет всю «экономию». В итоге вы заплатите больше, чем у официального дилера. Обычно так работают неавторизованные центры. Они выглядят солидно, у них могут быть хорошие здания, но методы используют такие. Скидки, конечно, бывают, но это оптовая цена для дилеров, ниже не бывает. Завод сам зарабатывает 5-10%, не больше. Большую скидку он дать не может.

– Про бензин. Сталкивались с ситуацией, когда человек залил плохой бензин – и машина встала?

– Массово таких случаев нет. Но отдельные были, даже с моими сотрудниками. В Крыму, в Симферополе, ситуация сложная – дефицит, бензин доходит до 300 рублей за литр. Там некоторые заправки миксуют что-то непонятное, но массового явления пока нет. Это, в основном, транзитные заправки с неизвестными брендами.

– Теперь про запчасти на маркетплейсах. Я могу купить там дешевый фильтр или колодки, прийти к вам на сервис и сказать: «Поставьте». При этом дилеры же зарабатывают на сервисе и запчастях. Как вы к этому относитесь?

– Иногда на маркетплейсах можно найти оригинальные запчасти дешевле, чем у дилера. Почему? У дилера есть обязательства по закупке запчастей, как и по машинам. Если они не продаются – дилер сбрасывает их на маркетплейсы. Так что бывает и оригинал по хорошей цене. Но это скорее исключение. В основном, там неоригиналы – разного качества. Покупателю надо разбираться.

Что касается клиентов со своими запчастями – мы принимаем, иногда даже с радостью, если у нас такой детали нет. Если она есть, нам, конечно, не очень нравится, но большинство дилеров не отказывают. Прямой отказ запрещен правилами торговли. Некоторые, правда, записывают через две недели, надеясь, что вы не захотите ждать. Но нормальные дилеры принимают. Предупреждаем только: за качество вашей запчасти мы не отвечаем.

– Люди жалуются: приходит человек купить дешевую Гранту, а дилер говорит – только с антикором, подкрылками и прочими допами. Или записывает на поставку через полгода. Это что за безобразие?

– Это ситуация, которая была раньше. Сегодня покупатель может торговаться. В 90% случаев дилер пойдет навстречу, если вы скажете: «Беру без допов». Потому что боится вас потерять.

– Последний вопрос. Прогноз на этот год. Что будет с рынком легковых машин? И что будет с ценами?

– Если посмотреть график цен за последние 12 лет – не было ни одного года, чтобы цена пошла вниз. В начале года мы прогнозировали рынок на уровне прошлого года – примерно 1,4 миллиона машин. Но факторов для снижения цены нет. Наоборот: рубль ослабел на 10%, НДС вырос до 22%, с января опять повышается утильсбор. Плюс дефицит бензина – стоимость перевозок вырастет на 10-15%.

Мы как продавцы этому не рады. Поэтому, дорогие друзья, если есть возможность – покупайте сейчас. Машины дешеветь не будут. Удачи на дорогах!

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