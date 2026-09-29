Машина сломалась на трассе: можно ли ехать дальше или нужен эвакуатор

Эксперт Ревин: Какие неисправности автомобиля позволяют доехать до сервиса, а какие требуют эвакуатора

Все неисправности можно разделить на два вида. Первый – когда машина не едет сама. Второй – когда едет, но вам не нравится с каким звуком, запахом, вибрациями или другими признаками поломки это происходит. Теперь пройдемся по основным узлам и агрегатам, которые могут подвести в дороге.

Двигатель заглох

Современный двигатель глохнет чаще всего при неисправности топливной системы. От банального полного опустошения бака до попадания в топливо большого количества воды. Конечно, возможны и неисправности систем зажигания или всей системы управления двигателем. Но суть одна: двигатель в результате неисправности заглох. Можно попробовать запустить двигатель. По крайней мере, хуже вы не сделаете.

А вот если перед тем как заглохнуть, мотор издавал стуки или скрежет, поломка куда серьезнее. Такое бывает при обрыве ремня или цепи ГРМ, повреждении вкладышей коленвала или неисправности поршневой группы. В этом случае никаких попыток пуска мотора предпринимать нельзя. Или буксир, или эвакуатор.

А если перегрев?

Когда стрелка указателя температуры ползет вправо, к красной зоне, нужно остановиться, открыть капот и визуально проверить уровень жидкости в расширительном бачке. Пробку откручивать нельзя!

Если уровень нормальный, то нужно проверить, включается ли электровентилятор охлаждения двигателя. Для этого можно включить кондиционер. Работает – остаются под подозрением забитый радиатор, неисправный термостат и крыльчатка насоса. При этих неисправностях можно попробовать двигаться медленно, включив отопитель на максимальный обогрев, а вентилятор отопителя – на полную скорость. Возможно, в таком режиме удастся доехать. Если перегрев продолжается, лучше заглушить мотор, чтобы не погубить его окончательно, и вызывать помощь.

Загорелся Check engine (Проверь двигатель)

В последнее время такое случается вскоре после заправки не очень кондиционным топливом. Совет простой – ехать потихоньку, откачать топливо при первой возможности и залить другое.

Но сигнализатор может загореться и по множеству других причин. Это самые разные неисправности сложной современной системы управления двигателем. Если при этом двигатель работает ровно, сохраняет тягу, то не торопясь можно доехать до места, где можно будет провести развернутую диагностику.

Опасный миф про цвет индикаторов

Среди автомобилистов бытует убеждение: «Красный значок на панели – это критическая поломка, а желтый – просто предупреждение, с которым можно спокойно продолжать движение». Это заблуждение. Да, красные индикаторы (например, падение давления масла или перегрев) действительно требуют немедленной остановки. Однако желтый цвет – это не «разрешение» на дальнейшую эксплуатацию, а строгое предписание провести диагностику в кратчайшие сроки.

Индикатор Check Engine («Чек») может быть как желтого, так и красного цвета, в зависимости от модели автомобиля. Иногда он сопровождается надписью STOP, что прямо запрещает дальнейшее движение.

Важен и режим свечения: если «Чек» начинает мигать (даже если он желтого цвета), это аварийный сигнал о пропусках зажигания. Езда в таком режиме приведет к перегреву и оплавлению каталитического нейтрализатора, а в перспективе – к капитальному ремонту двигателя.

Словом, главным индикатором состояния машины остается ее реальное поведение. Если при горящем «желтом» значке появились вибрации, рывки или провалы тяги, двигаться своим ходом нельзя.

Коробка передач

В автомобилях с механической коробкой передач может выйти из строя сцепление, особенно при движении на подъем на высших передачах. Аварийное повреждение ручной коробки встречается очень редко. Зато АКП, вариаторы и роботизированные коробки передач могут перестать «крутить колеса» по множеству причин – от неисправности электроники до механического разрушения элементов.

Буксировать можно только машину с механической коробкой передач. Возможно, даже удастся ехать на буксире с работающим мотором, что обеспечит работу усилителей руля и тормозов, а также тепло в салоне. При остальных типах трансмиссии желателен эвакуатор.

Пробили колесо

Спущенное переднее колесо быстро обнаружит даже начинающий водитель, а о том, что спустило заднее, порой, не сразу догадается и опытный. Особенно на незагруженном переднеприводном автомобиле или в сложных условиях движения – сильный дождь, снегопад.

Докатку лучше устанавливать именно на заднюю ось. Если пробили переднее колесо, переставьте на его место исправное колесо с задней оси, а уже на его место докатку.

Нет запаски или инструмента для ее установки? Тогда так: на переднеприводном автомобиле возможно доползти до ближайшего шиномонтажа, если пробито заднее колесо. Во всех остальных случаях вызывайте эвакуатор или мобильный шиномонтаж.

Самый страшный звук, исходящий «откуда-то снизу» – это частый перестук, который свидетельствует об ослаблении болтов или гаек крепления колеса. Нужно немедленно остановиться и проверить затяжку крепежа колес.

Тормоза или рулевое управление

Если автомобиль перестал нормально тормозить, то движение становится очень опасным, особенно в горной местности. То же самое, когда речь идет о рулевом управлении. В теории, автомобилем возможно управлять, если не работает усилитель руля. Когда-то усилителей не было вовсе. Но!

Хотя ПДД действительно разрешают водителю при возникновении иных неисправностей следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением мер предосторожности, это исключение не распространяется на критические неисправности, к которым прямо отнесены рабочая тормозная система и рулевое управление.

Согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения РФ, водителю запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы или рулевого управления.

Основной документ, регламентирующий этот запрет, – Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств .

За нарушение предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако, если такое нарушение приведет к ДТП с пострадавшими, действия водителя будут квалифицироваться по статьям Уголовного кодекса РФ (например, ст. 264 УК РФ), так как эксплуатация заведомо неисправного автомобиля в части тормозов или рулевого управления расценивается как грубое нарушение правил безопасности.

Единственный безопасный и законный способ перемещения в таком случае – вызов эвакуатора или устранение неисправности на месте.

Ходовая часть

Дальше идут стуки амортизаторных стоек и их подшипников, стоек стабилизатора поперечной устойчивости и даже сайлент-блоков. Но все эти стуки позволят доехать до места ремонта или стоянки. Конструкция сайлент-блоков такова, что рычаги подвески будут держаться даже при полном отсутствии (разрушении) резинового слоя между наружной и внутренней втулками.

Шаровые опоры на современных автомобилях с подвеской МакФерсон тоже могут довольно сильно стучать, но не «разберутся». По крайней мере при спокойной езде по ровной дороге. Внимательным нужно быть, если у вас заднеприводной автомобиль ВАЗ. Вот у него разрушение нижней шаровой опоры приводит буквально к выворачиванию колеса из-под автомобиля.

Кстати, недавно мы провели экспертизу шаровых опор: вырывали пальцы, морозили, давили... И в итоге нашли хорошие шаровые для Лады!

О том, как безопасно объехать внезапно остановившуюся на дороге машину, «За рулем» уже рассказывал.